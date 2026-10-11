Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να εξαντλήσει τη θητεία του εξέπληξε όσους εξύφαιναν σενάρια πρόωρων εκλογών και απογοήτευσε όσους εισηγούνταν προσφυγή στις κάλπες αυτό το φθινόπωρο. Ακόμα και εκείνοι που μέχρι πρότινος πίστευαν ή προσδοκούσαν να προχωρήσει σε αιφνιδιασμό, το πήραν απόφαση ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Στην τελευταία του συνέντευξη είπε -μεταξύ άλλων- για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών: «Δεν μου ταιριάζει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και το 2023, πολύ νωρίτερα, όταν, θυμάστε, είχαμε 45% και 50% αποδοχή μετά τον Covid. Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική».

Έτσι, τώρα έχουν αρχίσει τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών οι οποίες σύμφωνα με τα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Στο τραπέζι έχουν πέσει πολλές ημερομηνίες με τις εκτιμήσεις να δίνουν και να παίρνουν.

Οι πρώτες πιθανές είναι πριν το Πάσχα το οποίο φέτος πέφτει στις 2 Μαΐου. Η 11η, η 18η και η 25η Απριλίου θεωρούνται από τις πρώτες που θα μπορούσαν να οριστούν ως ημερομηνίες εκλογών καθώς σε περίπτωση 2ης κάλπης αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση δίνει άνετα το περιθώριο ημερολογιακά. Ωστόσο, αυτοί που γνωρίζουν τις ημερομηνίες π.χ. των παραδοτέων σε επίπεδο έργων ή και άλλων παρεμβάσεων και ανακοινώσεων λένε ότι οι Κυριακές αυτές δε θα μπορούσαν να μπουν στο κάδρο.

Ο Μάιος μέχρι στιγμής θεωρείται από πολλούς ο ιδανικός μήνας καθώς θα έχουν παραδοθεί σημαντικά έργα (π.χ. FlyOver) ενώ θα έχει δοθεί αρκετός χρόνος στο κυβερνητικό επιτελείο αλλά και στην οδό Πειραιώς να «οργώσουν» τη χώρα θέτοντας τα εκλογικά διλήμματα και διακυβεύματα. Εδώ, οι Κυριακές που έχουν κυκλωθεί στο εκλογικό ημερολόγιο είναι η 9η , η 16η και η 23η του μήνα. Στην εξίσωση πρέπει να μπει και η παράμετρος των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινούν στις 29 Μαΐου.

Με δεδομένο ότι τυπικά η θητεία της κυβέρνησης λήγει την 25η Ιουνίου 2027 υπάρχουν και εκείνοι που έχουν σημειώσει στο ημερολόγιό τους άλλες δύο ημερομηνίες. Η μία είναι η 6η και η άλλη η 13η Ιουνίου.

Οι ένθερμοι υποστηρικτές του πρώτου μήνα του καλοκαιριού έχουν τα εξής επιχειρήματα: α) θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προεκλογικές δεσμεύσεις, β) θα έχει ταλαιπωρήσει αρκετά τους πολιτικούς τους αντιπάλους καθώς ήδη ζούμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και γ) θα διευκολύνει τους υποψήφιους βουλευτές να κάνουν μια μεγάλη προεκλογική εκστρατεία. Αν τελικά επιλεγεί ο Ιούνιος, τότε θα πάνε ακόμα πιο πίσω οι ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων.

Έμπειροι κοινοβουλευτικοί με πολλές αναμετρήσεις στην πλάτη τους έλεγαν ότι όσο πιο γρήγορα προκηρυχθούν οι εκλογές τόσο πιο πολύ θα έχει το κυβερνών κόμμα το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού των πολιτικών αντιπάλων της ΝΔ και δη των νεοσύστατων κομμάτων όπως η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά, αν τελικά το ιδρύσει.