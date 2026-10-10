Τις ενέργειες του Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος παρουσιάζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου που έχει διαμορφωθεί και στην ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, ο Σύλλογος προχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα στην κατάθεση συνολικά έντεκα μηνύσεων. Οι υποθέσεις αφορούν τόσο τη λειτουργία παράνομων γραφείων όσο και την παροχή υπηρεσιών μέσω των κοινωνικών δικτύων από πρόσωπα που ασκούν παράνομα το επάγγελμα.

Ειδικότερα, δύο μηνύσεις συνδέονται με παράνομα γραφεία, ενώ οι άλλες εννέα αφορούν δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως διευκρινίζει ο υπουργός.

Το 2025 τον Μάιο ψηφίσαμε τη δημιουργία του επίσημου φορέα των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, και μαζί τα νομικά εργαλεία για την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος. Την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν από το Σύλλογο 11 μηνύσεις, 2 για παράνομα γραφεία και 9 για παράνομη άσκηση επαγγέλματος μέσω social media. Εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές μέσα από τη πλατφόρμα αναφορών του Συλλόγου https://t.co/HtRZhzhFUJ Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητα μας και όλα τα εργαλεία που δημιουργούμε έχουν μόνο γνώμονα αυτό. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 10, 2026

Πέρα από τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις, βρίσκονται υπό εξέταση ακόμη 36 αναφορές. Οι συγκεκριμένες αναφορές έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που διαθέτει ο Σύλλογος για τον σκοπό αυτό.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται επίσης στην ψήφιση, τον Μάιο του 2025, της δημιουργίας του επίσημου φορέα των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων. Υπενθυμίζει ότι μαζί με τη σύστασή του προβλέφθηκαν και τα νομικά μέσα για την αντιμετώπιση της παράνομης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Κατά τον υπουργό, η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Όπως υπογραμμίζει, αυτός είναι και ο αποκλειστικός σκοπός των εργαλείων που δημιουργούνται, ώστε οι σχετικές παρεμβάσεις να υπηρετούν την προστασία της.