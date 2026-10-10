Νέο νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία, που προβλέπει τη σύσταση Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων και δύο εθνικών παρατηρητηρίων, προαναγγέλλει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Ο υπουργός υπογραμμίζει την ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής των ανθρώπων που λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις αποφάσεις για τη φροντίδα τους και αναφέρεται στην ανάπτυξη νέων δομών, στην αποϊδρυματοποίηση και στη δωρεάν, ανώνυμη υποστήριξη μέσω της γραμμής 10306.

Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Υγείας:

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας είναι κάθε χρόνο μια ευκαιρία να στρέψουμε το βλέμμα όχι μόνο στις προκλήσεις της ψυχικής υγείας, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτές. Το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, «Lived experiences heard: real voices, real change» – «Αληθινές φωνές, αληθινή αλλαγή», μας υπενθυμίζει ότι καμία συζήτηση για την ψυχική υγεία δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη χωρίς τη φωνή των ανθρώπων που τη βιώνουν. Το να ακούμε δεν σημαίνει απλώς να δίνουμε χώρο σε μια φωνή. Σημαίνει να της επιτρέπουμε να συμμετέχει, να συνδιαμορφώνει και να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη φροντίδα και οργανώνουμε τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Με την Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης θεσμοθετήσαμε μηχανισμούς συμμετοχής των ληπτών υπηρεσιών, ώστε η φωνή τους να ακούγεται εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις και συνεχίζουμε την αποϊδρυματοποίηση, ώστε κάθε άνθρωπος να ζει με αξιοπρέπεια μέσα στην κοινότητα. Ως Υπουργείο Υγείας, αναπτύσσουμε, μέσω του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΕΔΥΨΥ), νέες δομές και υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο η φροντίδα ψυχικής υγείας να βρίσκεται ουσιαστικά κοντά σε κάθε πολίτη. Γιατί κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος! Η Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 του Υπουργείου Υγείας βρίσκεται δίπλα σε κάθε πολίτη που έχει ανάγκη από στήριξη, παρέχοντας δωρεάν και ανώνυμη υποστήριξη, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Επίσης σε λίγες ημέρες φέρνουμε στη Βουλή προς ψήφιση το νέο μας νομοσχέδιο που αφορά την ψυχική υγεία: •Συστήνουμε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων (ΠΑΣΥΨΥ) με σκοπό την θωράκιση , προαγωγή και ανάπτυξη του επαγγέλματος του ψυχολόγου, την οργάνωση και βελτίωση των όρων άσκησής του και τη διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο κοινωνικό σύνολο. • Συστήνουμε το Εθνικό Παρατηρητήριο Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας και το Εθνικό Παρατηρητήριο Ψυχιατροδικαστικής, δύο επιστημονικά όργανα που θα υποστηρίζουν το Υπουργείο Υγείας, διασφαλίζοντας τη λήψη επιστημονικά τεκμηριωμένων αποφάσεων σε εξειδικευμένους τομείς της ψυχικής υγείας που παρουσιάζουν ιδιαίτερη επιστημονική εξέλιξη, αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού, αλλά και σύνθετες προκλήσεις κατά τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Βάζουμε σε προτεραιότητα την ψυχική μας υγεία! #ΨυχικήΥγεία #WorldMentalHealthDay — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 10, 2026

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας είναι κάθε χρόνο μια ευκαιρία να στρέψουμε το βλέμμα όχι μόνο στις προκλήσεις της ψυχικής υγείας, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτές.

Το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, «Lived experiences heard: real voices, real change» – «Αληθινές φωνές, αληθινή αλλαγή», μας υπενθυμίζει ότι καμία συζήτηση για την ψυχική υγεία δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη χωρίς τη φωνή των ανθρώπων που τη βιώνουν.

Το να ακούμε δεν σημαίνει απλώς να δίνουμε χώρο σε μια φωνή. Σημαίνει να της επιτρέπουμε να συμμετέχει, να συνδιαμορφώνει και να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη φροντίδα και οργανώνουμε τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Με την Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης θεσμοθετήσαμε μηχανισμούς συμμετοχής των ληπτών υπηρεσιών, ώστε η φωνή τους να ακούγεται εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις και συνεχίζουμε την αποϊδρυματοποίηση, ώστε κάθε άνθρωπος να ζει με αξιοπρέπεια μέσα στην κοινότητα.

Ως Υπουργείο Υγείας, αναπτύσσουμε, μέσω του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΕΔΥΨΥ), νέες δομές και υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο η φροντίδα ψυχικής υγείας να βρίσκεται ουσιαστικά κοντά σε κάθε πολίτη. Γιατί κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος! Η Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 του Υπουργείου Υγείας βρίσκεται δίπλα σε κάθε πολίτη που έχει ανάγκη από στήριξη, παρέχοντας δωρεάν και ανώνυμη υποστήριξη, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Επίσης σε λίγες ημέρες φέρνουμε στη Βουλή προς ψήφιση το νέο μας νομοσχέδιο που αφορά την ψυχική υγεία:

Συστήνουμε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων (ΠΑΣΥΨΥ) με σκοπό την θωράκιση , προαγωγή και ανάπτυξη του επαγγέλματος του ψυχολόγου, την οργάνωση και βελτίωση των όρων άσκησής του και τη διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο κοινωνικό σύνολο.

Συστήνουμε το Εθνικό Παρατηρητήριο Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας και το Εθνικό Παρατηρητήριο Ψυχιατροδικαστικής, δύο επιστημονικά όργανα που θα υποστηρίζουν το Υπουργείο Υγείας, διασφαλίζοντας τη λήψη επιστημονικά τεκμηριωμένων αποφάσεων σε εξειδικευμένους τομείς της ψυχικής υγείας που παρουσιάζουν ιδιαίτερη επιστημονική εξέλιξη, αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού, αλλά και σύνθετες προκλήσεις κατά τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Βάζουμε σε προτεραιότητα την ψυχική μας υγεία!