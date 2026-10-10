Με φόντο την εβδομάδα που θα κρίνει πολλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς οι 27 θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις για την ενεργειακή κρίση, αλλά και τις εκλογές και τη στάση που θα κρατήσει αναλόγως του αποτελέσματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ποιες είναι οι προτεραιότητές του για τη συνέχεια.

Η συνέντευξη του πρωθυπουργού στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ έδειξε τις προθέσεις του, είχε μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις και έβγαλε ειδήσεις.

Κατ’ αρχήν, ενόψει και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα γίνει 15 και 16 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να δώσει μια μεγάλη μάχη έτσι ώστε να εξασφαλίσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια.

Παράλληλα, όμως, προανήγγειλε παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του σχετικού επιδόματος, ενώ αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για την αξιοποίηση των ελληνικών ενεργειακών υποδομών, στις αμερικανικές επενδύσεις στον τομέα των υδρογονανθράκων και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την ExxonMobil προγραμματίζεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2027, συνδέοντας τις ενεργειακές επενδύσεις με την άσκηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Βάζοντας τη σειρά προτεραιότητας των κυβερνητικών παρεμβάσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε πρώτο το πετρέλαιο θέρμανσης και στη συνέχεια το ντίζελ και τη βενζίνη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «και στο πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη ενεργειακή υποδομή λειτουργεί ήδη και εξυπηρετεί τον στόχο της τροφοδοσίας χωρών της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Τι είπε για τις έρευνες για την αναζήτηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις έρευνες για την αναζήτηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες. Δίνοντας και τη γεωπολιτική διάσταση της υπόθεσης, είπε: «Και όταν η Chevron, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμμεση, αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης».

Με τις τοποθετήσεις αυτές, ο πρωθυπουργός περιέγραψε βήμα βήμα τον κυβερνητικό σχεδιασμό σε δύο παράλληλα πεδία: στο εσωτερικό, προτεραιότητα δίνεται στην αντιμετώπιση του κόστους των καυσίμων, με βασικό το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο πεδίο της ενεργειακής στρατηγικής, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας μέσω των υποδομών μεταφοράς φυσικού αερίου, των ερευνών υδρογονανθράκων και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αυτό όμως που ξεχώρισε σε πολιτικό επίπεδο από τα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ότι άνοιξε για πρώτη φορά τα χαρτιά του για την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Όλο το προηγούμενο διάστημα διάφορα κέντρα εντός και εκτός ΝΔ διακινούσαν σενάρια για τις εξελίξεις αναλόγως του αποτελέσματος, ακόμα και για αλλαγή προέδρου εν κινήσει.

Σε όλα αυτά αποφάσισε να απαντήσει ο πρωθυπουργός δείχνοντας τις προθέσεις του.

Αρχικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα μπορούσε να αμφισβητηθεί μόνο στην περίπτωση που η Ν.Δ. κινηθεί κάτω του 25%, που είναι και το όριο του εκλογικού νόμου, κάτω από το οποίο το πρώτο κόμμα δεν λαμβάνει το μπόνους των εδρών.

«Να σας πω ότι, αν έφερνα 25% εκλογές καλά θα έκαναν να τα έλεγαν αυτά, να είμαι σαφής. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα όλοι κρινόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία έχει και μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και βέβαια οι ίδιοι οι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη, να έρχεται κάποιος άλλος» είπε.

Μάλιστα, χαρακτήρισε παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, υπογράμμισε ότι αυτό που διακυβεύεται την επόμενη ημέρα των εκλογών είναι να κυβερνηθεί η χώρα.

«Αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Και θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα πριν, δεν θα ακούσετε από εμένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε “Μητσοτάκης ή χάος”. Αυτά δεν θα τα ακούσετε. Θα πω, όμως, ότι οι επιλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την πρωθυπουργία. Τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την πρωθυπουργία σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι οι αρχηγοί των κομμάτων. Αυτοί συγκρίνονται, με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους», είπε κλείνοντας το ζήτημα.