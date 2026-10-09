Υπό έλεγχο φέρεται να βρίσκεται η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, μετά τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί για τη συμπεριφορά της, τις επαφές της με επιχειρηματικούς παράγοντες και τις σχέσεις της με πολιτικούς δωρητές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται αναφορές για το φερόμενο αίτημα καταβολής 100.000 δολαρίων από υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ερωτήματα για τις επαφές της με επιχειρηματικά συμφέροντα.

Η υπόθεση της Αμερικανίδας πρέσβειρας έχει προκαλέσει συζητήσεις στην Ουάσιγκτον, καθώς διαδοχικά δημοσιεύματα έφεραν στο φως καταγγελίες και πληροφορίες για διαφορετικές πτυχές της δραστηριότητάς της. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της The Daily Beast, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει αναφορές που αφορούν τη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ και ζητήματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα.

Το δημοσίευμα για τα 100.000 δολάρια και τον δωρητή του Τραμπ



Ξεχωριστή διάσταση στην υπόθεση έδωσε δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε από τον Έρικ Ντίτερς (Eric Deters), υποστηρικτή και δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ, να τη βοηθήσει να εξοφλήσει οφειλή ύψους 100.000 δολαρίων σε πιστωτική κάρτα American Express, λίγο πριν από την επικύρωση του διορισμού της ως πρέσβειρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές είχαν ανταλλάξει μηνύματα, ενώ ο Ντίτερς φέρεται να επιδίωκε να εξασφαλίσει τη βοήθειά της για προσωπικές φορολογικές και νομικές υποθέσεις του, μέσω επαφών με κυβερνητικά στελέχη.

Η υπόθεση προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο σύνδεσης οικονομικής διευκόλυνσης και πολιτικής πρόσβασης. Από την πλευρά της Γκίλφοϊλ, πάντως, αμφισβητήθηκε η γνησιότητα των επίμαχων μηνυμάτων, ενώ υποστηρίχθηκε ότι προηγούμενες πληρωμές αφορούσαν νόμιμες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ο Ντίτερς δεν προχώρησε τελικά στην καταβολή των 100.000 δολαρίων.

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Οι αποκαλύψεις οδήγησαν σε παρεμβάσεις Δημοκρατικών μελών του Κογκρέσου, τα οποία ζήτησαν διευκρινίσεις για τις καταγγελίες που αφορούν τη Γκίλφοϊλ, τις επιχειρηματικές επαφές της και ενδεχόμενα ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων.

Το ζήτημα τέθηκε και στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα. Σύμφωνα με το Associated Press, ο Ρούμπιο απέφυγε να σχολιάσει επί της ουσίας τις καταγγελίες, αναφέροντας ότι γνώριζε το σχετικό δημοσίευμα, χωρίς να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς ή να ανακοινώσει συγκεκριμένες ενέργειες.