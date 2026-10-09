Σκληρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), με αφορμή τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3.

Σχολιάζοντας τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά και το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, η ΕΛΑΣτον κατηγορεί για άγνοια της πραγματικότητας και λανθασμένες εκτιμήσεις.

Στην ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι επιχείρησε να απαξιώσει τις ανησυχίες για τα F-35, ενώ υπενθυμίζει την υπόθεση της πώλησης F-16 στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι παρόμοιες προειδοποιήσεις στο παρελθόν είχαν διαψευστεί από την κυβέρνηση αλλά τελικά επιβεβαιώθηκαν.

«Όταν ο Αλέξης Τσίπρας προειδοποιούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή για την επικείμενη πώληση των αμερικανικών F16 στην Τουρκία, ο Πρωθυπουργός κραύγαζε ότι “είναι ψέμα”. Επειδή, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης με τις προβλέψεις δεν τα πάει καλά, αντί να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα ας φροντίσει να προασπίσει τα συμφέροντα της χώρας», σημειώνεται, μεταξύ άλλων.

Επίσης, η ΕΛΑΣ απορρίπτει τον ισχυρισμό του κ. Μητσοτάκη ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία ξεκίνησε το 2014, ενώ υποστηρίζει ότι κατά την περίοδο 2017-2019 αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες που συνέβαλαν στην επιβολή αμερικανικών περιορισμών προς την Άγκυρα.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το κόμμα ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό για το «ελαφρύ αεράκι» στο Αιγαίο και διερωτάται πώς συμβιβάζεται αυτή η εκτίμηση με την καθυστέρηση στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου στην Κάσο και με τις ενέργειες της Τουρκίας στην περιοχή.

«Αν οι τουρκικές ενέργειες στην Κάσο και η ανακοίνωση δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο είναι “ελαφρό αεράκι”, καλό θα ήταν να μας πει τι εννοεί ως “φουρτούνα”», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Η σημερινή συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι εάν ο Πρωθυπουργός δεν μιλά σε κακοστημένα σόου και πρέπει να επικαλεστεί στοιχεία, έχει άγνοια της πραγματικότητας.

Στη σημερινή του συνέντευξη, ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για τις εύλογες ανησυχίες του σχετικά με την πιθανή πώληση των F35 στην Τουρκία, λέγοντας ότι “αυτό δεν το λένε ούτε οι Τούρκοι”. Θα υπενθυμίσουμε λοιπόν άλλη μια τέτοια κατηγορία του κ. Μητσοτάκη προς τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία πήγε…ταμείο, στις 12 Μαίου 2022, στη Βουλή:

Όταν ο Αλέξης Τσίπρας προειδοποιούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή για την επικείμενη πώληση των αμερικανικών F16 στην Τουρκία, ο Πρωθυπουργός κραύγαζε ότι “είναι ψέμα”. Επειδή λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης με τις προβλέψεις δεν τα πάει καλά, αντί να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα ας φροντίσει να προασπίσει τα συμφέροντα της χώρας.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης πιάστηκε για άλλη μια φορά αδιάβαστος καθώς κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι “ήταν Πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35”. Θα όφειλε να γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης ότι οι παραγγελίες F-35 από την Τουρκία προς τις ΗΠΑ ξεκίνησαν τον Μάιο του 2014 και η κυβέρνηση στην οποία ο ίδιος ήταν υπουργός δεν δραστηριοποιήθηκε. Κατά την διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και ιδιαίτερα το διάστημα 2017 – 2019 υπήρξε ο συντονισμός με τις ομογενειακές οργανώσεις για το ζήτημα των F35, που κατέληξε στο East Med Act και την ανακοίνωση του State Department και επιβλήθηκε το εμπάργκο στην Τουρκία τον Ιούλιο 2019. Αντίθετα σήμερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, στις οποίες ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει επ’αόριστον έξι βάσεις και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, λέει όπου σταθεί και όπου βρεθεί ότι θα βρει τρόπο να πουληθούν F-35 στην Τουρκία.

Επίσης, ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έκανε λόγο για “ελαφρύ αεράκι στα νερά του Αιγαίου”. Έαν ισχύει αυτό, ο πρωθυπουργός θα πρέπει να εξηγήσει γιατί ένα “ελαφρύ αεράκι” αρκεί εδώ και δύο χρόνια για να παγώσει η πόντιση του καλωδίου. Αν οι τουρκικές ενέργειες στην Κάσο και η ανακοίνωση δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο είναι “ελαφρό αεράκι”, καλό θα ήταν να μας πει τι εννοεί ως “φουρτούνα”.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης ξεπέρασε ακόμη και τον ίδιο του τον εαυτό, λέγοντας -ορθώς- ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο συνεννόησης για τα εθνικά θέματα. Τον καλούμε να το πει αυτό πρώτα από όλα στον ίδιο του τον εαυτό, όταν εργαλειοποίησε τα εθνικά θέματα σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις- το 2019 με τις Πρέσπες, τον Μάιο 2023 με τα εξοπλιστικά και το μεταναστευτικό και τον Ιούλιο 2023 με τη Θράκη- και όταν κατηγορούσε τον Αλέξη Τσίπρα ότι “ο πατριωτισμός είναι ξένη λέξη για εσάς”. Και αφού το κάνει αυτό, να ζητήσει μία ειλικρινή συγγνώμη και τότε να μιλήσει ξανά για συνεννόηση. Αλλά μάλλον η ευθιξία είναι ξένη λέξη για εκείνον».