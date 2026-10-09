«Σήμερα είμαστε μια δυνατή, ισχυρή χώρα που κοιτά με αισιοδοξία το μέλλον. Δεν πρέπει η πορεία αυτή να σταματήσει», επεσήμανε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για την Ελλάδα, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στην αλλαγή της διεθνούς εικόνας της χώρας, συγκρίνοντάς τη με την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

«Η γενιά η δική μου έφαγε ολόκληρη δεκαετία της κρίσης», ανέφερε, υπενθυμίζοντας όσα έλεγαν τότε για την Ελλάδα αξιωματούχοι του εξωτερικού και όσα μετέδιδαν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στάθηκε, παράλληλα, στους επαίνους για τη χώρα, σημειώνοντας ότι «πρέπει να φοράς πραγματικά κομματικές παρωπίδες και να μην αισθάνεσαι περηφάνια».

Ο γραμματέας της ΝΔ υπογράμμισε ότι η πρόοδος της χώρας δεν αναιρεί τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν.

«Η Ελλάδα δεν είναι παράδεισος. Αλλά είναι μια πολύ καλύτερη και πιο ισχυρή χώρα από αυτή που παραλάβαμε», δήλωσε, προσθέτοντας: «Και πάντα στην πολιτική συγκρίνεσαι σε σχέση με αυτό που παρέλαβες και αυτό που παρέδωσες».

Στο πεδίο των εισοδημάτων, επικαλέστηκε την επίτευξη του στόχου για τον μέσο μισθό νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί.

«Όπως είπαμε το 2023, θα φτάσει ο μέσος μισθός 1.500 ευρώ το 2027 και το κάναμε το 2026, και τώρα πάει για 1.650», ανέφερε και συνέδεσε την υλοποίηση των δεσμεύσεων με το επόμενο κυβερνητικό πρόγραμμα, σημειώνοντας: «Έτσι θα δώσουμε στόχους και για την Ελλάδα του 2030».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι για ορισμένους πολίτες το εισόδημα εξακολουθεί να μην επαρκεί. «Όχι, για κάποιους δεν φτάνει. Εγώ το αναγνωρίζω», είπε, τονίζοντας ότι κάθε πολίτης «έχει απόλυτο δικαίωμα να διεκδικεί πάντα για τον εαυτό του και την οικογένειά του το καλύτερο και καλά κάνει». «Πάντα πρέπει να παλεύουμε για το καλύτερο», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη σχέση της ΝΔ με τους πολίτες, ο κ. Κυρανάκης μίλησε για μια σχέση εμπιστοσύνης, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα λάθη της κυβέρνησης και το γεγονός ότι δεν την εμπιστεύονται όλοι. «Δεν μας εμπιστεύονται όλοι, δεν θεωρούν όλοι ότι είμαστε τέλειοι, δεν θεωρούν όλοι ότι είμαστε η καλύτερη επιλογή», σημείωσε.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, νέα ή παλαιότερα, δεν έχει ξεχωρίσει κάποιο που να έχει προσφέρει αξιόπιστη εναλλακτική στον ελληνικό λαό.

Για τον χρόνο των εκλογών επανέλαβε ότι θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, με εξάντληση της τετραετίας. «Αλλά δεν έχουμε καμία διάθεση εμείς για τακτικισμούς, να το πω καθαρά αυτό», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες θα κρίνουν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, αλλά και άλλων πολιτικών δυνάμεων που επανεμφανίζονται.

«Θα πάμε στην κάλπη κοιτώντας τον ελληνικό λαό στα μάτια και δείχνοντας αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε για την επόμενη τετραετία», υπογράμμισε ο γραμματέας της ΝΔ.