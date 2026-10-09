Με ένα βίντεο στο TikTok επέλεξε να απαντήσει ο Άρης Σπηλιωτόπουλος στα σχόλια για την εμφάνισή του την Τετάρτη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Ξέρω τι σκέφτεστε, ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το λουκ, το μαλλί και το μουστάκι μου», λέει στην αρχή του βίντεο και εξηγεί πως «από τη χθεσινή (σ.σ. την Τετάρτη) συνέντευξή μου αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός με το οποίο ασχολήθηκαν τα τρολάκια του κ. Μητσοτάκη».

«Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα λουκ, γιατί εγώ δεν αλλάζω απόψεις, γιατί από ό,τι βλέπω τα τρολάκια του κ. Μητσοτάκη κοιτάνε να ασχοληθούν αν άλλαξα λουκ, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό, όπως όταν ήμουν μικρός», προσθέτει ο πρώην υπουργός.

«Και μεταξύ μας δίκιο έχουν, γιατί είναι ευκολότερο για αυτούς να ασχολούνται με ένα χτένισμα, παρά να ασχολούνται με απόψεις και να βρίσκουν επιχειρήματα», υποστηρίζει ο Άρης Σπηλιωτόπουλος.

Όπως αναφέρει, «η ουσία είναι ότι έχει να κάνει με τη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών, με το μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος που ασχολείται το Ειδικό Δικαστήριο με άμεσους και στενούς συνεργάτες του Μητσοτάκη».

«Τώρα βέβαια αν αυτό είναι δύσκολο να ασχοληθούν με αυτά και τους είναι πιο εύκολο να ασχοληθούν με το μαλλί ή το μουστάκι, τους καταλαβαίνω και τους αφήνω σε αυτή την επιλογή», καταλήγει στο βίντεο που ανέβασε.