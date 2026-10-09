Συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά την καταγγελία της αναπληρώτριας εκπροσώπου της ΕΛΑΣ, Άννας Παπαδοπούλου, ότι το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, της επιτέθηκε λεκτικά και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της, στο περιθώριο τηλεοπτικής εκπομπής του ΑΡΤ TV.

Η αναπληρώτρια Γραμματέας Ισότητας του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Μαδέση, με ανάρτησή της στα social media εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την Άννα Παπαδοπούλου, «αδειάζοντας» τις συμπεριφορές του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου.

«Η εξύβριση, οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν καμία θέση στην πολιτική αντιπαράθεση. Δεν δικαιολογούνται από την ένταση μιας συζήτησης, από καμία διαφωνία, ούτε από το ότι κάποιος θεωρεί τον συνομιλητή του “προκλητικό”. Όσα καταγγέλλει η Άννα είναι σοβαρά και δεν μπορούμε απλώς να τα προσπερνάμε», τονίζει η κ. Μαδέση και σε άλλο σημείο προσθέτει:

«Και αναρωτιέμαι: τι είναι αυτό που μας δυσκολεύει τόσο πολύ να πάρουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές; Τι μας τυφλώνει; Η προσωπική εκτίμηση για κάποιον; Η κομματική μας ταύτιση; Η ανάγκη να υπερασπιστούμε έναν άνθρωπο του πολιτικού μας χώρου, ακόμη κι όταν αυτό σημαίνει ότι απαξιώνουμε εκείνον που τον καταγγέλλει;».

Όπως υποστηρίζει, «με προβληματίζει ιδιαίτερα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ανθρώπους που αποφασίζουν να αποχωρήσουν από έναν πολιτικό χώρο», σημειώνοντας πως «δεν μπορώ όμως να δεχτώ ότι η αποχώρηση ενός ανθρώπου αποτελεί αφορμή για προσωπικές επιθέσεις και προσβολές».

«Εκφράζω δημόσια την αλληλεγγύη μου στην Άννα. Και με στενοχωρεί ακόμη περισσότερο όταν βλέπω τέτοιες αντιδράσεις από ανθρώπους του δικού μου πολιτικού χώρου. Η ισότητα και ο σεβασμός στη διαφορετική άποψη δεν μπορούν να είναι αρχές αλά καρτ. Δεν μπορούμε να τις επικαλούμαστε μόνο όταν καταδικάζουμε τη συμπεριφορά των πολιτικών μας αντιπάλων και να τις ξεχνάμε όταν πρόκειται για ανθρώπους με τους οποίους συμπορευόμαστε», καταλήγει στην ανάρτησή της.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Βάσιας Μαδέση:

Διαβάζω σήμερα το πρωί όσα έχουν γραφτεί με αφορμή τη δημόσια καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου για την εξυβριστική και εκφοβιστική συμπεριφορά που περιγράφει ότι δέχθηκε στο περιθώριο τηλεοπτικής εκπομπής. Και πραγματικά δυσκολεύομαι να κατανοήσω ορισμένες από τις αντιδράσεις.

Η εξύβριση, οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν καμία θέση στην πολιτική αντιπαράθεση. Δεν δικαιολογούνται από την ένταση μιας συζήτησης, από καμία διαφωνία, ούτε από το ότι κάποιος θεωρεί τον συνομιλητή του «προκλητικό». Όσα καταγγέλλει η Άννα είναι σοβαρά και δεν μπορούμε απλώς να τα προσπερνάμε.

Και όμως, διαβάζω σχόλια όπως «αυτό σου αξίζει», «την έβαλε στη θέση της», «να μάθει τρόπους». Διαβάζω χαρακτηρισμούς για την προσωπικότητά της, τον τρόπο που μιλά, τις πολιτικές της επιλογές. Και αναρωτιέμαι: τι είναι αυτό που μας δυσκολεύει τόσο πολύ να πάρουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές; Τι μας τυφλώνει; Η προσωπική εκτίμηση για κάποιον; Η κομματική μας ταύτιση; Η ανάγκη να υπερασπιστούμε έναν άνθρωπο του πολιτικού μας χώρου, ακόμη κι όταν αυτό σημαίνει ότι απαξιώνουμε εκείνον που τον καταγγέλλει;

Με προβληματίζει ιδιαίτερα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ανθρώπους που αποφασίζουν να αποχωρήσουν από έναν πολιτικό χώρο. Μπορούμε να διαφωνούμε με τις επιλογές τους, να τις κρίνουμε πολιτικά, ακόμη και αυστηρά. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ ότι η αποχώρηση ενός ανθρώπου αποτελεί αφορμή για προσωπικές επιθέσεις και προσβολές. Ούτε ότι η πολιτική του διαδρομή μπορεί να χρησιμοποιείται για να υποβαθμιστεί μια καταγγελία σε βάρος του.

Με ενοχλεί εξίσου το πόσο εύκολα, όταν μια γυναίκα καταγγέλλει μια τέτοια συμπεριφορά, η συζήτηση μετατοπίζεται στο αν ήταν εριστική, αν προκάλεσε, αν μίλησε με τον σωστό τρόπο ή ακόμη και στο αν «εργαλειοποιεί το φύλο της». Σαν να πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι ήταν άψογη σε όλα για να αξίζει να αντιμετωπιστεί με σεβασμό.

Την Άννα τη γνωρίζω προσωπικά, μέσα από την κοινή μας διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ, και μας συνδέει μια φιλία που δεν αναιρείται από τις διαφορετικές πολιτικές μας επιλογές. Με στενοχωρεί λοιπόν και προσωπικά όλο αυτό. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι φίλη μου μια γυναίκα για να θεωρώ απαράδεκτη την εξύβριση και τον εκφοβισμό σε βάρος της.

Εκφράζω δημόσια την αλληλεγγύη μου στην Άννα. Και με στενοχωρεί ακόμη περισσότερο όταν βλέπω τέτοιες αντιδράσεις από ανθρώπους του δικού μου πολιτικού χώρου. Η ισότητα και ο σεβασμός στη διαφορετική άποψη δεν μπορούν να είναι αρχές αλά καρτ. Δεν μπορούμε να τις επικαλούμαστε μόνο όταν καταδικάζουμε τη συμπεριφορά των πολιτικών μας αντιπάλων και να τις ξεχνάμε όταν πρόκειται για ανθρώπους με τους οποίους συμπορευόμαστε.