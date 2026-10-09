Όσα συνέβησαν στον τηλεοπτικό «αέρα» του ART TV με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, περιέγραψε η πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και νυν αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, ζητώντας από τη Χαριλάου Τρικούπη να τον διαγράψει.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο απλώς για πολιτική διαφωνία, αλλά για προσωπική επίθεση με απειλητικές διαστάσεις: «Δέχτηκα προσωπική επίθεση επί πέντε λεπτά. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση αυτή».

Σύμφωνα με την ίδια, η ένταση δεν περιορίστηκε στην τηλεοπτική αντιπαράθεση, καθώς μετά τη διακοπή της εκπομπής, ο κ. Κωνσταντόπουλος σηκώθηκε από την καρέκλα του και κινήθηκε προς το μέρος της, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση τρίτου προσώπου για να απομακρυνθεί.

«Σηκώνεται όρθιος, σπρώχνει την καρέκλα του, ακούγεται στο τέλος του βίντεο που χτυπά το χέρι του στο τραπέζι. Και κατόπιν με αποκάλεσε “σκουπίδι“ off camera», περιέγραψε η κ. Παπαδοπούλου, προσθέτοντας ότι το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κινήθηκε τουλάχιστον δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της.

Η ίδια υποστήριξε ότι η παρέμβαση τρίτου προσώπου ήταν αναγκαία για να διατηρηθεί η απόσταση μεταξύ τους. «Όταν ένας άντρας κατευθύνεται σε μια γυναίκα και του λέει κάποιος “απομακρύνσου”, ξέρω τι θα κάνει; Πρέπει να φάω ξύλο, δηλαδή; Γιατί να με προσεγγίζει; Ένιωσα απειλή», ανέφερε.

Η Άννα Παπαδοπούλου σημείωσε ακόμη ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος απομακρύνθηκε όταν του ανέφερε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, επέστρεψε έπειτα από πέντε έως δέκα λεπτά για να της ζητήσει συγγνώμη.

«Απομακρύνθηκε όταν του είπα ότι θα του κάνω μήνυση. Επέστρεψε μετά από 5-10 λεπτά και μου ζήτησε συγγνώμη. Ξεκίνησε να μου επιτίθεται ως αυτή που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ. Δεν λέει τίποτα μια συγγνώμη, ζητάω από το ΠΑΣΟΚ να τον διαγράψει. Δεν νομίζω ότι θα έκανε μια τέτοιου είδους επίθεση απέναντι σε έναν άνδρα. Δεν είναι τυχαία επίθεση», ανέφερε η Άννα Παπαδοπούλου.

«Αν εγώ αποδεχθώ κάτι, που έγινε ενώπιον μαρτύρων, γιατί ακούω και διάφορα για τα off camera, υπάρχουν μάρτυρες στο περιστατικό», είπε.

«Δέχομαι συστηματικά επιθέσεις μετά την αποχώρησή μου από το ΠΑΣΟΚ»

Η πρώην βουλευτής συνέδεσε το άγριο επεισόδιο με την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ: «Από την ώρα που έχω αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ, δέχομαι συστηματικά στους λογαριασμούς μου, στο διαδίκτυο, επιθέσεις από επώνυμους και ανώνυμους λογαριασμούς, οι οποίοι πρόσκεινται στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ».

Επίσης, συνέδεσε το συγκεκριμένο περιστατικό με ένα ευρύτερο μοτίβο συμπεριφοράς. «Υπάρχει μια γραμμή εδώ, την οποία ο κ. Κωνσταντόπουλος εκτέλεσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι, κατά την εκτίμησή της, η επίθεση δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Μάλιστα, έκανε λόγο για μια κουλτούρα έντασης και «αντριλικιού», όπως τη χαρακτήρισε, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις που περιγράφει δεν περιορίζονται στην προσωπική αντιπαράθεση με τον κ. Κωνσταντόπουλο. «Εγώ βλέπω πολλή ένταση, δυστυχώς, αντριλίκι», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ άφησε αιχμές προς το ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η καταγγελία της, θέτοντας ζήτημα συνέπειας ανάμεσα στις διακηρύξεις του κόμματος και στη στάση του απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές.

«Δεν ντρέπεστε λίγο στο ΠΑΣΟΚ; Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ της κοινωνικής απελευθέρωσης και της εξάλειψης των κοινωνικών διακρίσεων του Ανδρέα Παπανδρέου;», διερωτήθηκε.

Κλείνοντας τις αναφορές της στο θέμα, η Άννα Παπαδοπούλου επέμεινε ότι το περιστατικό πρέπει να αξιολογηθεί στο σύνολό του και όχι αποκομμένο από όσα, όπως υποστηρίζει, προηγήθηκαν.

Τέλος, επανέλαβε ότι οι επιθέσεις που καταγγέλλει μετά την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ αποτελούν, κατά την εκτίμησή της, μέρος μιας ευρύτερης συμπεριφοράς που απαιτεί πολιτική απάντηση.