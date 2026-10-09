Καταδικάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) την «απαξιωτική επίθεση» που εξαπέλυσε εναντίον της αναπληρώτριας εκπροσώπου του κόμματος, Άννας Παπαδοπούλου, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, στον «αέρα» του ART TV.

Σε ανακοίνωσή του, ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/Παιδί & Οικογένεια της ΕΛΑΣ τονίζει, μεταξύ άλλων, πως «καταδικάζουμε απερίφραστα την «απαξιωτική επίθεση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, εναντίον της αναπληρώτριας εκπροσώπου της ΕΛΑΣ, συντρόφισσας Άννας Παπαδοπούλου, στον τηλεοπτικό αέρα, καθώς και την εξυβριστική και απειλητική συμπεριφορά που ακολούθησε πίσω από τις κάμερες».

Επίσης, στηλιτεύονται οι πρακτικές εκφοβισμού και στοχοποίησης και επισημαίνεται πως η επίθεση σε μια γυναίκα για τις πολιτικές της θέσεις συνιστά ευθεία προσβολή της προσωπικής της αξιοπρέπειας και σαφή μορφή έμφυλης βίας στον δημόσιο βίο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την απαξιωτική επίθεση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, εναντίον της αναπληρώτριας εκπροσώπου της ΕΛΑΣ, συντρόφισσας Άννας Παπαδοπούλου, στον τηλεοπτικό αέρα, καθώς και την εξυβριστική και απειλητική συμπεριφορά, που ακολούθησε πίσω από τις κάμερες.

Οι προσβολές, ο εκφοβισμός και η στοχοποίηση μιας γυναίκας, επειδή υπερασπίζεται τις πολιτικές της επιλογές, αποτελούν σαφή εκδήλωση έμφυλης βίας στον πολιτικό στίβο και ευθεία προσβολή της προσωπικής αξιοπρέπειας. Τέτοιες συμπεριφορές αναπαράγουν πατριαρχικά αντανακλαστικά που στόχο έχουν να φιμώσουν τις γυναικείες φωνές στον δημόσιο λόγο και να πλήξουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα κοινά.

Κανένα κομματικό στέλεχος δεν έχει το δικαίωμα να μετατρέπει την πολιτική διαφωνία σε έμφυλο εκφοβισμό και προσωπική διαπόμπευση».

Υπενθυμίζεται ότι η αναπληρώτρια εκπροσώπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την επίθεση που κατήγγειλε ότι δέχτηκε από το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Νωρίτερα, η ίδια είχε καταγγείλει ότι δέχτηκε εξύβριση και εκφοβιστική συμπεριφορά από τον κ. Κωνσταντόπουλο.

Όπως ανέφερε, ο κ. Κωνσταντόπουλος προχώρησε αρχικά σε προσωπικές επιθέσεις εναντίον της κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ενώ η ένταση κλιμακώθηκε στο διάλειμμα, εκτός τηλεοπτικού αέρα.

«Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Κωνσταντόπουλος επιδόθηκε σε ένα πρωτοφανές κρεσέντο προσωπικών επιθέσεων εναντίον μου, με αφορμή την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ», σημείωσε η κ. Παπαδοπούλου και πρόσθεσε πως «όσα ακολούθησαν στο διάλειμμα της εκπομπής ξεπέρασαν κάθε όριο».

«Εκτός τηλεοπτικού αέρα με αποκάλεσε “σκουπίδι” και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει», κατήγγειλε η Άννα Παπαδοπούλου.

Σε νέα της δήλωση, υπογράμμισε πως «ο κ. Κωνσταντόπουλος δεν μου αφήνει άλλη επιλογή από το να προσφύγω στη Δικαιοσύνη».

Η δήλωση της Άννας Παπαδοπούλου:

«Δυστυχώς, ο κ. Κωνσταντόπουλος δεν μου αφήνει άλλη επιλογή από το να προσφύγω στη Δικαιοσύνη.

Με τη σημερινή του δήλωση, επιχειρεί να αρνηθεί όσα καταγγέλλω ότι συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα, παρουσιάζοντάς τα ως μια απλή πολιτική αντιπαράθεση.

Μόνο που υπάρχουν μάρτυρες. Μεταξύ αυτών και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κτιστάκης, ο οποίος ήταν παρών στο περιστατικό. Ζήτησα επίσης το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του σταθμού, αλλά ο κ. Βαθιώτης με ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει.

Πρόκειται για μια δυστυχώς γνώριμη πρακτική: ο θύτης επιχειρεί να εμφανιστεί ως θύμα. Η συγγνώμη μετατρέπεται σε άλλοθι και η καταγγελία βαφτίζεται πολιτική σκοπιμότητα.

Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι, κ. Κωνσταντόπουλε.

Όποιος εξυβρίζει μια γυναίκα αποκαλώντας τη “σκουπίδι” και κινείται επανειλημμένα απειλητικά προς το μέρος της, προκαλώντας της φόβο για τη σωματική της ακεραιότητα, δεν μπορεί την επόμενη ημέρα να της κουνάει το δάχτυλο και να την εγκαλεί για πολιτικές σκοπιμότητες.

Δεν αποδέχθηκα τη συγγνώμη σας γιατί σκέφτομαι όλες εκείνες τις γυναίκες που άκουσαν μια συγγνώμη το βράδυ και την επόμενη ημέρα βρέθηκαν αντιμέτωπες με την ίδια συμπεριφορά.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι καταγγέλθηκε η συμπεριφορά σας. Το πρόβλημα είναι η ίδια η συμπεριφορά σας.

Όσο για το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη, η μέχρι τώρα σιωπή τους απέναντι στην καταγγελία μου γεννά σοβαρά ερωτήματα.

Και κάτι τελευταίο, κ. Κωνσταντόπουλε:

Δεν σας στοχοποιεί η καταγγελία μου. Σας εκθέτουν οι πράξεις σας.

Η συνέχεια θα δοθεί στη Δικαιοσύνη. Ούτε βήμα πίσω.

Υ.Γ. Για το εάν έγινε ή όχι κάτι πίσω από τις κάμερες, ας ακούσετε προσεκτικά το τέλος του βίντεο».