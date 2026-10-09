Για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο στον ΣΚΑΪ, ενώ αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, αλλά και στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

«Στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, αλλά ο καιρός αλλάζει», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός ερωτηθείς για τα λεγόμενα «ήρεμα νερά».

«Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για συνάντηση με τον κ. Ερντογάν, αλλά πάντα θα επιδιώκω επαφές με τον Τούρκο πρόεδρο. Ποτέ δεν ξέρει κανείς πότε θα προκύψει μια ένταση, αυτό που πρέπει να διασφαλίσεις είναι ότι μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο. Κανείς δεν επιδιώκει αυτή τη στιγμή την ένταση».

«Λυπάμαι που αυτό που μας πιστώνουν όλοι στο εξωτερικό, ότι έχουμε ενισχυθεί οικονομικά και αμυντικά, κάποιοι το προσπερνούν ως κάτι αυτονόητο», είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης τονίζοντας ότι «το συμβόλαιο που έχουμε υπογράψει με την κοινωνία για την ασφάλεια δικαιολογεί αυτούς τους πόρους που έχουμε δώσει».

«Η επίσκεψη αυτή του Μάρκο Ρούμπιο έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδος, είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων. Και θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετέχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους. Το έχει κάνει μία φορά μόνο, πήγε στην Ινδία πέρυσι, και η δεύτερη φορά που το έκανε είναι να έρθει στην Ελλάδα», τόνισε ο πρωθυπουργός στον Άρη Πορτοσάλτε.

«Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω κι εγώ, και νομίζω ότι η επίσκεψή του αυτή επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σχέσεις οι οποίες έχουν προφανώς μια έντονη αμυντική και πολιτικοδιπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Άρα, νομίζω ότι αναμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

«Νομίζω ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, ως προς τα αμιγώς αμυντικά ζητήματα, θέλω να επαναλάβω την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Είναι να μπορεί να διατηρεί πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Εκεί ακριβώς εντάσσεται και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35, μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16, και βέβαια η επίσκεψη αυτή επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Θεωρώ λοιπόν ότι και μερικές φορές, ξέρετε, και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Και νομίζω ότι και η αναπαραγωγή που η επίσκεψη είχε στο εξωτερικό, και το γεγονός ότι ο υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην Πνύκα με την εικόνα της Ακρόπολης από πίσω του, είναι και μια ένδειξη της ήπιας ισχύος που η Ελλάδα ακόμα έχει και του γεγονότος ότι δεν μιλάμε κι εμείς πολύ συχνά για τη μεγάλη παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδος, ως θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Όλα αυτά έχουν έναν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο».

«Εγώ θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα δεν είναι απλά μια χώρα η οποία είναι ενταγμένη στο σκληρό πυρήνα της Δύσης. Είναι μια χώρα η οποία είναι και μια γέφυρα αυτή τη στιγμή προς τη Μέση Ανατολή, προς την περιοχή του Κόλπου, και προς την Ινδία. Δεν αναφέρομαι τυχαία στην Ινδία, γιατί θεωρώ ότι αυτός ο νέος γεωπολιτικός και γεωοικονομικός διάδρομος τον οποίο αποκαλούμε IMEC, Ινδία-Μέση Ανατολή-Ευρώπη, έχει καθοριστική σημασία για τη χώρα μας. Είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος σε αυτή την αλυσίδα, αρκεί να το δει κανείς στον χάρτη της δυνατότητας που έχουμε στα θέματα διασυνδεσιμότητας. Και εκεί εντάσσονται, βέβαια, και τα μεγάλα έργα διασυνδεσιμότητας, όπως ”τα”, όχι ”το”, γιατί δεν είναι ένα μόνο, όπως τα ηλεκτρικά καλώδια, τα οποία τελικά καταλήγουν στην πατρίδα μας», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

Για το καλώδιο στην Κάσο, ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω να επανέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το θέμα αυτό, γιατί είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

«Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο», τόνισε, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κάσο αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα εντός των χωρικών υδάτων.

Για Τσίπρα και τα F-35: «Δεν γνωρίζει τα βασικά»

«Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που ένας άνθρωπος που ήταν πρωθυπουργός της χώρας και θέλει να επανέλθει δεν γνωρίζει τα βασικά», είπε, επίσης, απαντώντας στις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα εξοπλιστικά και το ενδεχόμενο απόκτησης αμερικανικών μαχητικών από την Τουρκία.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, με τα πρώτα μαχητικά να αναμένονται το 2029-2030, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων και δρομολογούνται σημαντικές επενδύσεις στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας.

Αντιπαρέβαλε την ελληνική πρόοδο με την κατάσταση στην Τουρκία, η οποία, όπως σημείωσε, παραμένει εκτός του προγράμματος: «Να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν το λένε ούτε οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση», σχολίασε.