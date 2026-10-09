Σαφές πολιτικό στίγμα ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης έδωσε από την Αρναία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας του τη συνέχεια της κυβερνητικής πορείας, την πολιτική σταθερότητα και το αίτημα για αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να ανανεώσουν τη «Συμφωνία Αλήθειας» με τη Νέα Δημοκρατία. «Είμαι σίγουρος», είπε, «ότι και στις εκλογές του 2027, για ακόμα μία φορά, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη σταθερότητας σε έναν ταραγμένο κόσμο αλλά και ως δύναμη προόδου».

«Σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στην ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας και μάλιστα απέρριψε το αφήγημα ότι η σταθερότητα ταυτίζεται με τη στασιμότητα. Αντίθετα, αποτελεί, όπως είπε, το θεμέλιο για την προώθηση «μεγάλων, τολμηρών μεταρρυθμίσεων».

Με αυτό το σχήμα, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να συνδέσει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση με το δίλημμα της συνέχειας ή της αλλαγής κυβερνητικής πορείας.

Το μήνυμα για την αυτοδυναμία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ζήτημα της αυτοδυναμίας, απαντώντας προκαταβολικά στο ερώτημα γιατί η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

«Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις, με απόλυτη λογοδοσία», ανέφερε.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στο πολιτικό αφήγημα με το οποίο η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να προσεγγίσει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, δίνοντας έμφαση στην κυβερνησιμότητα και στη δυνατότητα λήψης αποφάσεων χωρίς συνεργασίες.

«Λογοδοσία» και απολογισμός

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερο βάρος και στην έννοια της λογοδοσίας, καλώντας τους πολίτες να συγκρίνουν τις προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας με όσα υλοποιήθηκαν κατά την κυβερνητική της θητεία.

«Θέλω να σας ζητήσω να δείτε αυτά τα οποία έχουμε κάνει, αυτά τα οποία σας είπαμε το 2023, αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε και αν καταφέραμε να τα υλοποιήσουμε», σημείωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η «συντριπτική πλειονότητα» των προεκλογικών δεσμεύσεων έχει υλοποιηθεί, επιχειρώντας να θέσει τον απολογισμό της κυβέρνησης ως βασικό κριτήριο για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Η Ελλάδα στον διεθνή χάρτη

Ο πρωθυπουργός, θέλοντας να δείξει την αναβάθμιση της εικόνας της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη, αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Συνέδεσε την ελληνοαμερικανική σχέση με τον ρόλο της Ελλάδας ως «δύναμης σταθερότητας» στην περιοχή, εντάσσοντας την εξωτερική πολιτική στο ευρύτερο αφήγημα μιας χώρας με ενισχυμένη διεθνή παρουσία.

Ακόμα μία μάχη

Από την ορεινή Χαλκιδική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να καθησυχάσει τα νοικοκυριά ότι δεν θα μείνουν χωρίς βοήθεια ενόψει του δύσκολου χειμώνα. «Θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα: παρέμβαση στην τιμή στην αντλία και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ώστε να ωφεληθούν περισσότερο όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι αν έδινε περισσότερα, «θα πυροβολούσαμε τα πόδια μας», συνδέοντας το ύψος των παροχών με τη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για ακόμα μία μάχη στις Βρυξέλλες την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να «ανάψουν» το «πράσινο φως» για δημοσιονομική ευελιξία, λύνοντας τα χέρια στα κράτη-μέλη, για να εφαρμόσουν περισσότερα μέτρα στήριξης απέναντι στο νέο κύμα ακρίβειας που δημιουργεί η ενεργειακή κρίση. Κι αυτό γιατί, όπως φάνηκε από το χθεσινό Eurogroup, κάποιοι επιμένουν να μην βλέπουν την πίεση από την ενεργειακή κρίση που πιέζει σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις.