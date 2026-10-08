Να ανακαλέσει τον ισχυρισμό του ότι τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος κρύβονται όταν τουρκικά αλιευτικά προσεγγίζουν τα ελληνικά νησιά κάλεσε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά τη σημερινή συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την Ενίσχυση Λειτουργίας των Οργανισμών Λιμένων, στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Κικίλιας απάντησε στις αναφορές του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, τονίζοντας ότι προσβάλλουν τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, που καθημερινά επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για την προστασία των θαλάσσιων συνόρων και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

«Καλό είναι να επανέλθει στην αίθουσα, να το αποσύρει και να το πάρει πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τον κ. Βελόπουλο, κατά τις επισκέψεις του που πραγματοποιεί στα νησιά και τα λιμάνια της χώρας, να συναντά τους λιμενικούς και να τους λέει και προσωπικά όσα υποστήριξε από το βήμα της Βουλής.

Ο υπουργός Ναυτιλίας υπερασπίστηκε το έργο του Λιμενικού Σώματος, επισημαίνοντας ότι τα στελέχη του δίνουν καθημερινά μάχες στη θάλασσα, συχνά υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες και με κίνδυνο της ζωής τους. Υπογράμμισε ότι το Λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα επιτελεί κρίσιμο έργο στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων της χώρας.

«Να ακούω από έναν αρχηγό πολιτικού κόμματος που θέλει να λέει ότι εκπροσωπεί και το πατριωτικό τόξο ότι κρύβονται οι λιμενικοί μας, αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, ορκίστηκαν στο Ευαγγέλιο και στην ελληνική σημαία και στη στολή τους έχουν την ελληνική σημαία, το εθνόσημο και παλεύουν στις θάλασσες, δεν το δέχομαι», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αποκρούει πολιτικά τέτοιου είδους αναφορές, οποίες δεν περιποιούν τιμή σε εκείνον που τις διατυπώνει.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Κικίλιας στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι λιμενικοί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, επισημαίνοντας ότι επιχειρούν μέρα και νύχτα, με αντίξοες καιρικές συνθήκες, προκειμένου να διασώσουν ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Όπως σημείωσε, πολλές φορές καλούνται να αντιμετωπίσουν εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις, ενώ στη συνέχεια βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμη και με δικαστικές διαδικασίες για τις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετείχαν.

Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στην κριτική που δέχεται το Λιμενικό από ευρωπαϊκούς κύκλους, τονίζοντας ότι ο ίδιος υπερασπίζεται το έργο των στελεχών του απέναντι σε γραφειοκράτες και τεχνοκράτες των Βρυξελλών, οι οποίοι, όπως είπε, «κουνάνε το δάχτυλο» στην Ελληνική Ακτοφυλακή, παρά τη διαχρονική προσφορά της στη διάσωση ανθρώπινων ζωών και την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών θαλάσσιων συνόρων.

Αναφερόμενος, τέλος, στον τρόπο διεξαγωγής της πολιτικής αντιπαράθεσης, εξέφρασε την αντίθεσή του στη διαρκή αναζήτηση δηλώσεων εντυπωσιασμού μέσα στο Κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι αυτή η πρακτική απομακρύνει τους πολίτες από τον πολιτικό διάλογο.