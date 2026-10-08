Την πρόθεσή του για τον σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβέρνησης, μέσω συνεργασιών των δημοκρατικών δυνάμεων – στη βάση του προγράμματος της ΕΛ.ΑΣ, εξέφρασε χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.ΑΣ.) και πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο συνεδρίου της εφημερίδας «Το Βήμα», στην αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ.

«Ανάγκη για αλλαγή πολιτικής, όχι απλά κυβέρνησης»

Εξηγώντας τους λόγους της ίδρυσης του νέου πολιτικού φορέα, ο κ. Τσίπρας – που διαδέχθηκε στο βήμα τον κ. Μπακογιάννη, με τον οποίο είχε θερμό χαιρετισμό – υπογράμμισε ότι «ο λόγος για τον οποίο είμαι σήμερα εδώ απέναντί σας ως επικεφαλής μιας νέας παράταξης, ενός νέου πολιτικού σχήματος, είναι διότι πιστεύω βαθιά στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι αυτό μπορεί να γίνει πράξη και μπορεί να φέρει αλλαγή στην καθημερινότητα των ανθρώπων αν αλλάξουμε και πολιτική, όχι απλά να αλλάξουμε κυβέρνηση. Είμαι λοιπόν εδώ για να καταθέσω ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ένα όραμα για τη χώρα, άλλη πολιτική από αυτή που εφαρμόζεται σήμερα».

«Προοδευτική κυβέρνηση με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις»

Σε εκείνο το σημείο περιέγραψε τον στόχο της διακυβέρνησης θέτοντας το πλαίσιο για τη συγκρότηση μιας εναλλακτικής πλειοψηφίας: «Η κυβέρνηση που θα επιδιώξω να σχηματίσω, αν ο ελληνικός λαός με τιμήσει ξανά με την ψήφο του, θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση, με ένα ριζοσπαστικό, ρεαλιστικό, εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο σε αντίθεση με αυτό που σήμερα εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το δεξιό, το νεοφιλελεύθερο και πολλές φορές στα όρια της υποτίμησης των αναγκών της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Με ποιους; Με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις που θα συμμεριστούν αυτή την ανάγκη και θα θελήσουν να μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης στη βάση του προγράμματός μας. Με δυο λόγια, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη. Για να ενώσω την κεντροαριστερά, γι’ αυτό. Και όσες βολές κι αν δεχτώ, ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ».