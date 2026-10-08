Την κωμόπολη της Αρναίας και τη Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια Χαλκιδικής επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης έγινε δεκτός από τον Γέροντα Ελισαίο, την Ηγουμένη της Μονής Γερόντισσα Νικοδήμη και ομάδα αδελφών.

Ο πρωθυπουργός άναψε κερί, προσκύνησε την Εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και άκουσε τα τροπάρια του Ευαγγελισμού και το Πολυχρόνιο.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσφώνησε στη συνέχεια ο Γέροντας Ελισσαίος. Στην αντιφώνησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τις μοναχές για το έργο τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Βρίσκουμε εδώ στιγμές περισυλλογής και δύναμης να συνεχίσουμε σε δύσκολες στιγμές».

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός κατευθύνθηκε στο συνοδικό για κέρασμα που είχε ετοιμάσει προς τιμήν του η αδελφότητα.

Κ. Μητσοτάκης σε αλιείς: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε

Στην Αρναία, ο πρωθυπουργός συνομίλησε με αλιείς της περιοχής, οι οποίοι έχουν πληγεί από την αύξηση του ενεργειακού κόστους ως συνέπεια της κρίσης στη διεθνή αγορά αργού πετρελαίου και καυσίμων.

«Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά, οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

«Είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους, αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία», προσέθεσε.

«Ήδη έχουμε κάνει ανακοινώσεις, θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα. Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε την προσφορά των αλιέων στην ελληνική οικονομία, ενώ σημείωσε πως η κυβέρνηση θέτει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος εξαιτίας της παράνομης αλιείας.

«Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε, είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Σας ευχαριστώ για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζετε τη διαμαρτυρία σας. Η αξιοπρέπεια την οποία δείχνετε σας πιστώνεται όχι από εμάς αλλά από την κοινωνία», ανέφερε.

«Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους της θάλασσας, ανθρώπους του μόχθου, ανθρώπους που δουλεύουμε μέρα νύχτα, μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποιήσεις», σημείωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος των αλιέων.