Σε μια νέα σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων, συνολικής αξίας 4 δισ. δολαρίων, προχωρούν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και τον εκσυγχρονισμό σημαντικών οπλικών τους συστημάτων. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και F-16, η απόκτηση αμερικανικών τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker, καθώς και η τεχνική υποστήριξη των νέων ελικοπτέρων που πρόκειται να ενταχθούν στο ελληνικό οπλοστάσιο.

Το εξοπλιστικό πακέτο συζητήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα με τη συμμετοχή του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, και του Αμερικανού ομολόγου του, Μάρκο Ρούμπιο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διευρύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της άμυνας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας μας και στην καλύτερη συνεργασία των ελληνικών και αμερικανικών δυνάμεων.

Οι προμήθειες θα πραγματοποιηθούν μέσω του αμερικανικού προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), το οποίο επιτρέπει σε ξένες κυβερνήσεις να αγοράζουν στρατιωτικό εξοπλισμό από τις ΗΠΑ μέσω διακρατικών διαδικασιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μέρος των νέων προγραμμάτων θα ενσωματωθεί στην επικαιροποίηση του Ενιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού (ΕΜΠΑΕ), το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για τα επόμενα χρόνια. Οι σχετικές προμήθειες αναμένεται να προωθηθούν προς έγκριση στη Βουλή, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ένα από τα σημαντικότερα σκέλη του εξοπλιστικού πακέτου αφορά τον οπλισμό των αμερικανικών μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 που πρόκειται να αποκτήσει η Πολεμική Αεροπορία. Πρόκειται για αεροσκάφη χαμηλής παρατηρησιμότητας από τα εχθρικά ραντάρ, τα οποία μπορούν να εκτελούν αποστολές σε περιοχές με ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα.

Παράλληλα, στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η αναβάθμιση ακόμη 38 μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper, η οποία διαθέτει σύγχρονο ραντάρ, αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά συστήματα και μεγαλύτερες δυνατότητες εντοπισμού και παρακολούθησης στόχων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να αυξηθεί ο αριθμός των ελληνικών μαχητικών που διαθέτουν τις πιο προηγμένες δυνατότητες της συγκεκριμένης οικογένειας αεροσκαφών.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η πρόβλεψη για παραχώρηση τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker στον ελληνικό στρατό. Πρόκειται για τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό για τη μεταφορά και την υποστήριξη προσωπικού στο πεδίο των επιχειρήσεων. Ανάλογα με την έκδοσή τους, μπορούν να αναλάβουν διαφορετικές αποστολές, προσφέροντας μεγαλύτερη κινητικότητα στις μονάδες που τα χρησιμοποιούν.

Στις συμφωνίες περιλαμβάνονται ακόμη συμβάσεις Follow On Support (FOS), δηλαδή προγράμματα τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης στρατιωτικού εξοπλισμού μετά την αγορά του. Οι συμβάσεις αυτές καλύπτουν ανάγκες όπως η προμήθεια ανταλλακτικών, οι επισκευές και η διατήρηση των οπλικών συστημάτων σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στα νέα ελικόπτερα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, Αθήνα και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας, εξετάζοντας παράλληλα νέες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών των δύο χωρών.

Ειδικότερα, στο ανακοινωθέν αναφέρεται πως «Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση της διαχρονικής συνεργασίας τους στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), ύψους 4 δισ. δολαρίων, προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, καθώς και τη διερεύνηση μελλοντικών ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών, μεταξύ άλλων στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών.

Οι δύο πλευρές οριστικοποίησαν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program) του Γραφείου Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την Πολιτεία της Φλόριντα και ενίσχυσαν τη διαλειτουργικότητα μέσω της παραχώρησης τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker στην Ελλάδα. Αμφότερες οι πλευρές επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική αξία της αμυντικής συνεργασίας τους για την επίτευξη τόσο των διμερών στόχων ασφάλειας όσο και αυτών του ΝΑΤΟ. Διεύρυναν τη συνεργασία στους τομείς της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης».

Ιδιαίτερη θέση στις συμφωνίες καταλαμβάνει τέλος η έναρξη στενότερης συνεργασίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της αμερικανικής Πολιτείας της Φλόριντα. Η σχετική Επιστολή Προθέσεων υπογράφηκε από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, υποστράτηγο Τζον Χάας. Η συγκεκριμένη συνεργασία εντάσσεται στο αμερικανικό State Partnership Program, μέσω του οποίου Εθνοφρουρές επιμέρους Πολιτειών αναπτύσσουν σταθερές σχέσεις με τις Ένοπλες Δυνάμεις άλλων χωρών. Στις δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν περιλαμβάνονται κοινές ασκήσεις, ανταλλαγές στελεχών, εκπαιδευτικά προγράμματα και μεταφορά τεχνογνωσίας. Για την ελληνική πλευρά, η συμφωνία αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω του εκσυγχρονισμού της Αεροπορίας Στρατού και της προγραμματισμένης παραλαβής 35 ελικοπτέρων UH-60M Black Hawk, με τις πρώτες αφίξεις να αναμένονται στις αρχές του 2027, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό.

Τα ελικόπτερα αυτά προορίζονται για τη μεταφορά στρατιωτικού προσωπικού και την υποστήριξη επιχειρήσεων, προσφέροντας στον Ελληνικό Στρατό σύγχρονες δυνατότητες αεροκίνησης. Το εξοπλιστικό πακέτο περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, και πρόβλεψη για την τεχνική τους υποστήριξη, ώστε να εξασφαλίζεται η συντήρηση και η διαθεσιμότητά τους μετά την ένταξή τους σε υπηρεσία. Επιπλέον, η συνεργασία με την αμερικανική Εθνοφρουρά δημιουργεί προϋποθέσεις για την απόκτηση εμπειρίας σε ζητήματα επιχειρησιακής οργάνωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης στρατιωτικών μονάδων. Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και από την ελληνική αμυντική βιομηχανία.