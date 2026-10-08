Με κεντρικό ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, πραγματοποιήθηκε χθες, στο ιστορικό κτίριο του Ιδρύματος Μποδοσάκη, στη Λεωφόρο Αμαλίας, η ειδική εκδήλωση του Ελληνοκινεζικού Φόρουμ του Πανεπιστημίου Tsinghua με θέμα «20 χρόνια Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας – Κίνας και η εμπειρία της COSCO».

Στην παρέμβασή του, ο κ. Καραμανλής προχώρησε σε μια συνολική αποτίμηση των διεθνών ισορροπιών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσαρμογής της ελληνικής διπλωματίας στις απαιτήσεις του αναδυόμενου πολυπολικού κόσμου.

«Η Ελλάδα είναι η βασική πύλη της Κίνας στην Ευρώπη»

Χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα ως τη βασική πύλη που συνδέει την Κίνα με τη Μεσόγειο και την Ευρώπη, ο κ. Καραμανλής εστίασε στους ισχυρούς οικονομικούς και ναυτιλιακούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών:

«Η ναυτιλία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των ελληνοκινεζικών σχέσεων και ο κύριος παράγοντας που τράβηξε την προσοχή της Κίνας προς την Ελλάδα. Η σχέση μεταξύ της ελληνικής ναυτιλίας και της κινεζικής οικονομίας αποτελεί μία από τις ισχυρότερες στρατηγικές συνεργασίες στο παγκόσμιο εμπόριο. (…) Η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει πρώτη τον Πειραιά στον χάρτη θα θεωρούνταν εκ των υστέρων χαμένη ευκαιρία από άλλες γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η χώρα μας υπήρξε πρωτοπόρος στις προσπάθειες για στενότερη συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Κίνας».

Όπως υπενθύμισε, η ώθηση στις διμερείς σχέσεις ενισχύθηκε καθοριστικά από τη διαδοχή των Ολυμπιακών Αγώνων από την Αθήνα το 2004 στο Πεκίνο το 2008, γεγονός που εδραίωσε ένα διαρκώς εμπλουτιζόμενο συμβατικό πλαίσιο συνεργασίας σε οικονομικό, εμπορικό, επιστημονικό και πολιτιστικό επίπεδο.

Νέες προοπτικές για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός εξήρε την πρακτική προσέγγιση της κινεζικής ηγεσίας για την επίτευξη ορατών αποτελεσμάτων, υπογραμμίζοντας τις νέες προοπτικές για την ελληνική παραγωγή. Όπως είπε, «η πρόσβαση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην κινεζική αγορά είναι ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα. Οι δύο κυβερνήσεις έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση της πρόσβασης των Ελλήνων παραγωγών στην κινεζική αγορά, με μεταφορές που θα πραγματοποιούνται μέσω ελληνικών πλοίων».

«Απαιτείται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική»

Σε άλλο σημείο, ο Κώστας Καραμανλής υποστήριξε ότι «η Ελλάδα είναι ευθυγραμμισμένη με τη Δύση», ωστόσο προέκρινε ότι θα πρέπει να απαλλαγεί από «άκαμπτες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος», ώστε να αποκτήσει μια πιο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Σχολιάζοντας την τακτική της Ουάσινγκτον, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους βασιζόμενες στη συντριπτική στρατιωτική τους υπεροχή, ενώ άφησε αιχμές κατά της Δύσης για λογική «δύο μέτρων και δύο σταθμών» σε ό,τι αφορά την Τουρκία, καθώς η Άγκυρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως πολύτιμος εταίρος παρά τις αναθεωρητικές της αξιώσεις, τις διαρκείς απειλές πολέμου και την παράνομη κατοχή τμήματος της Κύπρου.