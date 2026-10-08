Υπό το πρίσμα του ανταγωνισμού με την Τουρκία και συνδέοντας την ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδας και την αύξηση της αμυντικής της ισχύος με το «σύνδρομο περικύκλωσης» από το οποίο διακατέχεται η επιχειρηματολογία της Άγκυρας, αντιμετωπίζουν τα δημοσιεύματα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.

Του Γιάννη Μανδαλίδη

Ο συνδυασμός ενέργειας και άμυνας παρακολουθείται προσεκτικά στη γειτονική χώρα. Η αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στους δύο αυτούς κρίσιμους τομείς εντάσσεται περαιτέρω από την Άγκυρα σε ένα πλαίσιο γεωπολιτικού κινδύνου για την ίδια, μέρος του οποίου αποτελεί και η αναβάθμιση των αμυντικών σχέσεων της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ, βασικό περιφερειακό αντίπαλό της στην υλοποίηση των περιφερειακών σχεδίων της για κυριαρχία.

Η επίσκεψη συνέπεσε, σχολιάζουν τα τουρκικά ΜΜΕ, με μια περίοδο κατά την οποία η αντιπαράθεση στο Αιγαίο και η διαμάχη σχετικά με τη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας-Κύπρου εντείνονται.

«Γιατί λοιπόν η Αθήνα εξοπλίζεται με τόσο ταχείς ρυθμούς; Ποιος είναι ο στόχος όλων αυτών των προετοιμασιών;» αναρωτιέται το CNN Türk, με την ανταποκρίτριά του στην Αθήνα, Ντουιγκού Λέλογλου, να ισχυρίζεται ότι «η Αθήνα έχει οικοδομήσει ολόκληρη τη στρατηγική της με στόχο να αποκτήσει το πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η ίδια αναφέρει ότι η Αθήνα «έχει καταρτίσει έναν τεράστιο αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 10 χρόνια. Η Ελλάδα, η οποία οικοδομεί μια πολυεπίπεδη επιθετική και αμυντική αρχιτεκτονική στο τρίγωνο ΗΠΑ-Γαλλίας-Ισραήλ, έχει ως τελικό στόχο να εξοπλίσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 της με πυραύλους AIM-260 νέας γενιάς», τους οποίους χαρακτηρίζει «μυστικό όπλο» των ΗΠΑ.

Στην ίδια εκπομπή, ο Δρ. Χακάν Σεζγκίν, ερευνητής και διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Νισάντασι της Κωνσταντινούπολης με αντικείμενο την τουρκική εξωτερική πολιτική, σημείωσε ότι «η στρατιωτική δομή που προσπαθεί να οικοδομήσει η Ελλάδα έχει χαρακτήρα πολλαπλών στρωμάτων», αναφέροντας ότι «τα συστήματα Spyder θα παρέχουν άμυνα μικρής εμβέλειας, τα συστήματα Barak θα παρέχουν άμυνα μεσαίου βεληνεκούς, ενώ το David’s Sling θα παρέχει προηγμένη αντιβαλλιστική άμυνα. Τα αεροσκάφη Rafale και οι φρεγάτες Belharra θα ενισχύσουν τη ναυτική της δύναμη».

Ο Δρ. Σεζγκίν υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη από την Τουρκία της δικής της αμυντικής βιομηχανίας και των δυνατοτήτων της στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει θέσει την Ελλάδα σε επιφυλακή. «Στερούμενη πλεονεκτήματος σε ανθρώπινο δυναμικό», συμπληρώνει, «φέρνει την πιο προηγμένη τεχνολογία από το εξωτερικό για να αποτρέψει τη διεύρυνση του χάσματος».

Η ανάπτυξη εναλλακτικών διαδρομών μέσω Ελλάδας περιορίζει το πολιτικό πλεονέκτημα της Τουρκίας ως χώρας διέλευσης, γεγονός που εμφανώς δεν περνά απαρατήρητο στα σχόλια του τουρκικού Τύπου, ακόμη και όταν δεν εκφράζεται ευθέως. «Ο εναλλακτικός προς την Τουρκία διάδρομος ενέργειας και τα όπλα για την προστασία του βρίσκονται επί τάπητος κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα», επισημαίνει η εθνικιστική, αντιδυτική Aydinlik.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Milliyet, που μονίμως στρέφει τους προβολείς της σε θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, λίγο μετά την υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων για συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντας, έγραψε στον δικτυακό της τόπο: «Σημαντική υπογραφή στις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ! “Παρέχει επιπλέον δυνατότητες”».

Σε άλλο δημοσίευμά της, η ίδια εφημερίδα τόνιζε ότι ο Αμερικανός υπουργός «έπλεξε το εγκώμιο της Ελλάδας κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντάς την “ισχυρό και υποδειγματικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ”».

«Ο Ρούμπιο δεν έβρισκε λόγια για να εξυμνήσει την Ελλάδα» ήταν ο χαρακτηριστικός τίτλος της εφημερίδας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο τίτλος της αντιπολιτευόμενης Cumhuriyet: «Εγκώμια προς την Αθήνα για την εταιρική σχέση».

«Εξυμνώντας την Ελλάδα ως “αναντικατάστατο εταίρο στο ΝΑΤΟ”, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα “έναν από τους πυλώνες σταθερότητας στην περιοχή και ένα από τα βασικά στηρίγματα της αμερικανικής παρουσίας”», σημειώνει η εφημερίδα και κάνει αναφορά στη δήλωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σχετικά με τις απειλές που αντιμετωπίζει η Ελλάδα: «Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κοινές απειλές που απειλούν τις χώρες μας, είμαστε υπερήφανοι που ανακοινώνουμε ένα νέο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θεσπίζει ένα κοινό πρόγραμμα ασφάλειας, με στόχο την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου των δύο χωρών».

«Η τελευταία ελπίδα της Αθήνας απέναντι στην Άγκυρα είναι ο Ρούμπιο» είναι ο τίτλος που επέλεξε η φιλοκυβερνητική Hurriyet, σε μια προσπάθειά της να υποβαθμίσει τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Αθήνα.

«Οι προσδοκίες της Αθήνας από την Ουάσινγκτον δεν περιορίζονται μόνο στην αγορά όπλων. Η Ελλάδα προσπαθεί επίσης να εξασφαλίσει την ενεργή πολιτική υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο έναντι της Άγκυρας, την οποία αναζητά εδώ και καιρό», γράφει η φιλοκυβερνητική Hurriyet, για να συμπληρώσει: «Η Αθήνα, από τη μία πλευρά, προσπαθεί να δημιουργήσει στρατιωτική ισορροπία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενάντια στην αύξηση της στρατιωτικής ικανότητας της Τουρκίας μέσω της ανάπτυξης της δικής της αμυντικής βιομηχανίας. Από την άλλη πλευρά, εμβαθύνει τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και το Ισραήλ».