Σκληρή ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σε όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναφορικά με τα F35, όπως ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση με την Τουρκία, σε αντίθεση με όσα γίνονταν επί πρωθυπουργίας του.

«Είναι απορίας άξιο πως ο κ. Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα για τα εξοπλιστικά της χώρας μας. Δεν τα αγνοεί αλλά προσπαθεί να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα από τη μια και μοναδική. Η Ελλάδα όταν ανέλαβε η κυβέρνηση αυτή ήταν στο σκοτάδι ως προς τα F16 και τα F35. Στο ναδίρ», είπε.

Και πρόσθεσε: «Και τώρα η αναβάθμιση των F16 προχωράει κανονικά. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση αναβάθμισης των F16. Είμαστε μέσα, εξασφαλισμένοι στο πρόγραμμα των F35. Και ναι θα τα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται το Νοέμβριο του 2029 και από τις αρχές του 2029 θα αρχίσει η εκπαίδευση των δικών μας πιλότων σε δικό μας αεροσκάφος στην Αμερική. Άρα μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας. Μια Τουρκία που ήταν μέσα σε αυτά τα προγράμματα να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο και την Ελλάδα που ήταν στο ναδίρ έχει τα F16 να αναβαθμίζονται και είναι μέσα στο πρόγραμμα των F35 και αυτή είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία. Και δεν θα έπρεπε από κανέναν στην αντιπολίτευση και δη έναν πρώην πρωθυπουργό να αντιμετωπίζεται με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Δεν κάνει φθηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας αλλά στα συμφέροντα της χώρας. Είναι μια παρακαταθήκη. Η δική μας δουλειά δεν είναι να ετεροκαθορίζουμε σε σχέση με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Είναι λυπηρό αν βάλει κανείς δίπλα αυτά που είπε σήμερα ο κ. Τσίπρας με αυτά που είπε ο κ. Ρούμπιο. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τα πράγματα καλύτερα για την Τουρκία ως προς τα εξοπλιστικά από όσα απάντησε ο καθ ύλην αρμόδιος ο κ. Ρούμπιο. Μίλησε για το ρόλο του Κογκρέσου και είπε ότι απέχουμε χρονικά ως προς τα F35 για την Τουρκία».

Για το λάθος σε παλαιότερη δήλωση του κ. Τσίπρα για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης: «Νομίζω το κατέβασαν το κομμάτι που τα έλεγε λάθος. Αν ακούσει κανείς τη σημερινή συνέντευξη του κ. Τσίπρα φαίνεται να αντιλαμβάνεται το έργο στην σωστή του διάσταση».