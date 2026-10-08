«Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στην Αρναία Χαλκιδικής.

«Να σας ζητήσω», είπε, «καθώς εισερχόμαστε σε μακρά προεκλογική περίοδο να ανανεώσουμε τη συμφωνία αλήθειας που συνάψαμε το 2019 και επικαιροποιήσαμε το 2023. Σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα, σημαίνει ότι μπορούμε να χτίσουμε μεταρρυθμίσεις».

Απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους είπε: «Ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Έχουμε κερδίσει αξιοπιστία με πολύ κόπο, δεν θα τη θυσιάσουμε. Θα μπορούσα να δώσω περισσότερα, αλλά έτσι θα πυροβολούσαμε τα πόδια μας. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτε, προχωράμε για μια καλύτερη Ελλάδα».

«Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε», είπε στους αλιείς

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε σήμερα στη Χαλκιδική και με αλιείς. «Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας», τόνισε.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους, αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία.

Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις, θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.

Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε, είστε ένας παραγωγικός κλάδος.

Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ», σημείωσε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης.