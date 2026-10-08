««Η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν είναι λευκή επιταγή. Είναι καθημερινή υποχρέωση και διαρκής λογοδοσία», σημειώνει ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς σε ανάρτησή του στα social media για την τρίτη επέτειο από την ανάδειξή του στη Διοίκηση της Περιφέρειας.

προσθέτοντας: «Μέσα από μοχλεύσεις συνεργασιών και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων συνεχίζουμε αποφασιστικά με το βλέμμα στην Αττική του 2030 και τους ανθρώπους της».

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Χαρδαλιάς αναφέρει:

«Τρία χρόνια κλείνουμε, σήμερα, από την ημέρα που οι πολίτες της Αττικής μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους μια μεγάλη ευθύνη.

Μια ξεκάθαρη εντολή από τον πρώτο κιόλας γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, με ποσοστό 46,75%. Μια ημέρα που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Από τότε, κάθε μέρα προσπαθώ και παλεύω να τιμώ αυτή την εμπιστοσύνη. Με σκληρή καθημερινή δουλειά, με συνέπεια σε όσα δεσμευτήκαμε, με παρουσία πάντα στο πεδίο, στις γειτονιές μας, εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Και με μια βαθιά πεποίθηση: η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν είναι λευκή επιταγή. Είναι καθημερινή υποχρέωση και διαρκής λογοδοσία.

Τον Ιούλιο και ακριβώς στα μισά της θητείας μας, παρουσιάσαμε δημόσια τον απολογισμό μας.

352 έργα και παρεμβάσεις για την Αττική, με περισσότερα από τα μισά να έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Πίσω από κάθε έργο υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, άνθρωποι, γειτονιές που περιμένουν λύσεις.

Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη μας. Να δίνουμε λύσεις στα καθημερινά προβλήματα, αλλά και να διεκδικούμε για την Αττική τον μητροπολιτικό ρόλο που της αξίζει, με περισσότερες αρμοδιότητες και δυνατότητες ουσιαστικής παρέμβασης.

Και γνωρίζουμε καλά ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να γίνει χωρίς ενότητα, συνεννόηση και συνεργασία. Χωρίς να αφήνουμε τις διαφορές μας, τα ψευτοδιλήμματα και τις διαχωριστικές γραμμές του χθες να μπαίνουν πάνω από το κοινό καλό.

Γιατί η Αττική μάς χρειάζεται όλους. Και κανείς, μα κανείς, δεν περισσεύει.

Τρία χρόνια μετά, κρατώ τις καθημερινές μας συναντήσεις, τις συζητήσεις, τις αγωνίες των ανθρώπων.

Όσα καταφέραμε μαζί, βήμα με το βήμα, μέρα με τη μέρα, αλλά και όσα ακόμη οφείλουμε στους συμπολίτες μας.

Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Ούτε την εμπιστοσύνη ούτε τον χρόνο που μας δόθηκε.

Έχουμε άλλωστε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Και την ίδια αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε, με το βλέμμα στην Αττική του 2030 και με τους συμπολίτες μας και τις ανάγκες τους πάντα στο επίκεντρο.

Γιατί αυτή η διαδρομή έχει συνέχεια. Και η δική μας δέσμευση παραμένει ίδια: να είμαστε χρήσιμοι στην Αττική, στις γειτονιές και στους ανθρώπους της».

Δείτε την ανάρτησή του: