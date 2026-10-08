Για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, την ακρίβεια και τις επερχόμενες εκλογές μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έκανε λόγο για μια ρευστή πολιτική πραγματικότητα, τονίζοντας ότι «κανείς δεν ξέρει πως θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο».

Σχολιάζοντας την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, είπε ότι «ήταν μια επίσκεψη η οποία είχε κυκλοφορήσει, είχε μια ομιλία στη Πνύκα σε ένα πολύ όμορφο φόντο, το οποίο μάλλον θα αξιοποιήσει ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στις μελλοντικές προσωπικές του επιδιώξεις στη μετά Τραμπ εποχή. Αλλά, σε ό,τι αφορά την ουσία την οποία θα περίμενε κανείς, δηλαδή να ακούσουμε μια κουβέντα στήριξης στα κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μας με την Τουρκία και με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από πλευράς της, δεν ακούσαμε τίποτα».

«Θα περίμενε κανείς έστω μια ενθαρρυντική θέση και στάση για τον αναγκαίο διάλογο με την Τουρκία, ώστε να λυθούν οι διαφορές μας στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, ή για τη στήριξη του πλαισίου Γκουτέρες για την επίλυση του Κυπριακού. Ακούσαμε τίποτα; Και το πιο κρίσιμο από όλα αυτά είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Κύπρο. Όπου, ως γνωστόν, δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από τα χωρικά μας ύδατα, διότι έρχονται τουρκικά πολεμικά πλοία και εμποδίζουν την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο.

Και είπα χθες, και το ξαναλέω για να το κατανοήσουμε: ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης υπόκειται στους ίδιους όρους. Δεν είναι αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου· υπόκειται στους ίδιους όρους, με βάση τη Συμφωνία του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας στους οποίους υπόκειται και ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο. Δεν χρειάζεται άδεια ή ενημέρωση όταν δεν περνάει από τουρκική υφαλοκρηπίδα. Δεν χρειάζεται! Αλλά ακόμα κι αν περνούσε, ένα καλώδιο επαναλαμβάνω, όχι ένας αγωγός δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Όσον αφορά στις ελληνοαμερικάνικες σχέσεις, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε: «Ποια ήταν η διεκδίκηση της χώρας απέναντι στις ΗΠΑ, δεν ακούσαμε τίποτα από τον Ρούμπιο. Ήμουν πρωθυπουργός, αναβάθμισα συνειδητά τις σχέσεις της Ελλάδας με την Αμερική. Στρατηγικός διάλογος σημαίνει ότι συζητάμε αμοιβαία επωφελείς κινήσεις και αποφάσεις. Τα εγκαίνια του Στρατηγικού διαλόγου οδήγησαν στη συνάντηση με τον Πομπέο, που οδήγησε στο EastMed και τη σύνδεση Ισραήλ με Κύπρο και Ελλάδα και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις προς όφελος της χώρας. Το 2016 είχα συναντηθεί με Μπάιντεν και είχα αρνηθεί κάποια πράγματα. Ο Μητσοτάκης έδωσε επ’ αόριστον την Σούδα».

«Το 2016-2018 ήταν απαγορευμένη συζήτηση τα F-35 στην Τουρκία και σήμερα έχει ξεκινήσει και είναι ήδη σε εξέλιξη. Εμείς είχαμε μια στάση διεκδίκησης και κερδίζαμε κάποια πράγματα, τωρα που έχουμε μια στάση διαφορετική και μια στάση Πόντιου Πιλάτου, είναι διαφορετική η κατάσταση. Η επίσκεψή μου στον Λευκό Οικο με τον Τραμπ πρόεδρο, κέρδισε θετικές εντυπώσεις, και η επίσκεψη Ομπάμα ήταν υποστηρικτική. Και επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, όταν ήρθε ο Πομπέο, ήταν πιο θετικά τα πράγματα», πρόσθεσε ακόμα.

Επανερχόμενος στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα δήλωσε: «Περίμενα περισσότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη της χώρας στα δίκαια της. Επειδή θέλω να κρατάω, μικρό καλάθι. Κρατάω μια ελπίδα, αυτά που δεν ειπώθηκαν δημόσια, σε όσα έχουν ειπωθεί σε κλειστές πόρτες για να στηριχθεί η χώρα. Γιατί μιλάμε για το αυτονόητο. Αυτό που με ενόχλησε είναι το κομμάτι της αναφοράς του για τον εθνικισμό κάτω από τα βράχια της Ακρόπολης, είναι ανιστόρητο. Και θέλω να το πω πολύ καθαρά: η Ευρώπη έχει αιματοκυλιστεί από τον εθνικισμό. Η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία και το Deutschland über alles οδήγησε στο αιματοκύλισμα της Ευρώπης, οδήγησε στα κρεματόρια στο Άουσβιτς. Και τώρα το αυγό του φιδιού. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε και να ξεχνάμε την ιστορία αυτής της ηπείρου, της σύγχρονης ιστορίας μας. Άλλο ο πατριωτισμός, και άλλο ο εθνικισμός. Άλλο να πιστεύεις ότι η δική σου η πατρίδα είναι καλύτερη από όλες τις άλλες, και πρέπει να πολεμάς τις άλλες χώρες και πατρίδες, και άλλο να πιστεύεις ότι η πατρίδα σου πρέπει να γίνει καλύτερη. Πρέπει να δουλέψεις, να προσφέρεις για να γίνει καλύτερος ο τρόπος στον οποίο ζεις. Είναι άλλο πράγμα ο πατριωτισμός, άλλο ο εθνικισμός, ο εθνικισμός είναι, η μήτρα όλων των κακών στην σύγχρονη ιστορία. Ο εθνικισμός και ο ιμπεριαλισμός, για να μην ξεχνάμε και τις ρίζες μας».

Σχετικά με τον Κάθετο Διάδρομο, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ είπε: «Δόθηκε η δυνατότητα να δημιουργηθεί από τις στρατηγικές αποφάσεις της δικής μου κυβέρνησης. Το θέμα με το φυσικό αέριο είναι η εξάρτηση της χώρας.

Η ακρίβεια

Για το ζήτημα της ακρίβειας, ο κ. Τσίπρας επεσήμανε ότι «οι βουλευτές και οι υπουργοί της ΝΔ δεν την βλέπουν πουθενά. Στη ΝΔ ξαφνιάζονται ότι όλες οι μετρήσεις σχετικά με το πότε οι πολίτες περνούσαν καλύτερα, είναι ότι περνούσαν τότε, που είχαμε και τα μνημόνια. Η βενζίνη ήταν 1,5 ευρώ, όταν ήμουν πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είχε 1.1 ευρώ, η φέτα είχε 7 ευρώ. Ένα ενοίκιο στο Παγκράτι είχε 700 ευρώ κλπ. Μιλάμε για αυξήσεις του 70-100% σε όλο το πλέγμα της καθημερινότητάς μας. Έχουμε μια αύξηση μισθών 30%, βγαίνει; Δεν βγαίνει! Οι λογαριασμοί μεγάλων εταιρειών έχουν ρεκόρ κερδών 20ετίας. Ποιος είναι ο άσχετος και ποιος ο σχετικός, λοιπόν; Βλέπουμε μια αλαζονεία. Τώρα έχουμε δύο πολέμους, τότε είχαμε μνημόνια».

«Η σύγκριση είναι με βάση την αγοραστική δύναμη. Ο μέσος μισθός είναι στην Ελλάδα 18.000 και στην Ευρώπη είναι 40.000… Έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, αλλά τιμές μεγαλύτερες από την Γαλλία», συνέχισε ο ίδιος.

Για τους λογαριασμούς ρεύματος και τη μείωση τιμών, είπε: «Μέσω μελέτης, είναι εφικτό να γίνει. Υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια, εκτός Χρηματιστηρίου Ενέργειας, με παραγωγούς με σταθερή προσιτή τιμή. Σε βάθος 6μηνου μπορεί αυτό να γίνει. Γίνεται σε όλες της υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Αυτοί που με κατηγορούν να αναλογιστούν, πόσο ήταν ο λογαριασμός ρεύματος τότε και τώρα, ποιος ήταν ο ρόλος της ΔΕΗ τότε και τώρα. Σήμερα ο ρόλος είναι να ενισχύει με αγορές που δεν καταλαβαίνει, κάνουν business για τους εαυτούς της. Έχει μπουκώσει τη διαφημιστική αγορά, έχει το 50%».

Όσον αφορά στη μείωση συντελεστή ΦΠΑ, ο κ. Τσίπρας είπε: «Δεν μπορεί να διασφαλιστεί, εάν δεν αλλάξει το πλαίσιο των ελέγχων στην αγορά. Πρόταση για ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών. Μπορεί να έχει τον έλεγχο της διακύμανσης των τιμών των προϊόντων από το χωράφι μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή. Όταν γνωρίζεις το περιθώριο κέρδους κάθε μεσάζοντα, τότε μπορείς να επέμβεις και να καθορίσεις το ποσοστό κέρδους. Το έκανε και η κυβέρνηση Μητσοτάκη (με πλαφόν στα πρατήρια).

Για τις αυξήσεις στα καύσιμα είπε: «Προτείνουμε τέσσερα διαφορά εργαλεία. Το πλαφόν στα καύσιμα, η έκτακτη φορολόγηση κερδών, η μείωση του ΦΠΑ στο μεσαίο συντελεστή ή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μιλάμε για προσωρινά μέτρα. Είδαμε ότι έχουμε περισσότερα έσοδα στα δημόσια ταμεία. Δεν πρόκειται για λάθος. Υπάρχει σκοπιμότητα. Θα δοθούν “φιλοδωρήματα”, σε μια περίοδο προεκλογική, κάτι που είναι αδιανόητο. Επίσης, η αναλογια άμεσων έμμεσων φόρων είναι 55-35. Στην Ελλάδα από το 2019 έως το 2026 η έμμεση φορολογία αυξήθηκε στα 8.2 δις από ΦΠΑ. Κάποιοι είπαν ότι τους υπεφορολόγησα. Οκ, αυτοί όμως τι έκαναν;».

Οι εκλογές και το σενάριο να είναι η ΕΛΑΣ τρίτο κόμμα

Όσον αφορά στις επερχόμενες εκλογές, ανέφερε πως «η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία, πιο πιθανό να έχει φθορά, η ακρίβεια που ζούμε είναι εμφανής. Η ΕΛΑΣ έχει δημιουργήσει μία νέα πραγματικότητα, έχει ταράξει τα νερά, σε κάποιες δημοσκοπήσεις φτάνει το 20% σε κάποιες άλλες το 17-18%.

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι: «Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αποφασίσει. Είναι κοντά και σε εμάς και στη ΝΔ. Εγώ σέβομαι και το κόμμα και τα στελέχη του. Υπεραμύνονται μιας στρατηγικής αδιέξοδης, επίθεσης στον Τσίπρα, η οποία διευκολύνει τον Μητσοτάκη. Δεν κάνει καλό στον προοδευτικό χώρο. Δεν ακολουθούμε αυτήν την παγίδα. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει πάρει ακόμα απόφαση, αλλά στελέχη με μεγάλη εμπειρία στο ΠΑΣΟΚ έχουν αυτή τη στρατηγική».

Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση ακροατή, αν η ΕΛΑΣ βγει τρίτο κόμμα στις εκλογές, αν θα φύγει, ο κ. Τσίπρας είπε: «Είμαι επικεφαλής μιας νέας παράταξης, γιατί είχαμε κενό. Δεν έχουμε στόχο να δημιουργήσουμε πυροτέχνημα μηνών, αλλά έναν πόλο προοδευτικό στον τόπο μας. Θα το πετύχουμε ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εκλογών».

Ακούστε τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα: