Με αλιείς συναντήθηκε σήμερα στη Χαλκιδική ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας», τόνισε.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους, αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία.

Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις, θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.

Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε, είστε ένας παραγωγικός κλάδος.

Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ», σημείωσε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης.