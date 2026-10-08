«Η στέγαση, το ιδιωτικό χρέος, η ακρίβεια θα είναι τα κεντρικά ζητήματα και στις επόμενες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του σχετικά με τον θάνατο της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, της 87χρονης συνταξιούχου που έγινε σύμβολο των μεγάλων διαδηλώσεων για το στεγαστικό στην Ισπανία.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «δεν άντεξε την αδικία και “έφυγε” η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που έγινε σύμβολο του αγώνα για να ξαναγίνει η στέγη δικαίωμα και να πάψει να είναι προνόμιο των λίγων», για να τονίσει ότι «είναι χρέος των προοδευτικών ανθρώπων και δυνάμεων σε όλον τον κόσμο, ο αγώνας της να μην πάει χαμένος».

Επισημαίνει ότι «υπάρχουν και στην Ελλάδα χιλιάδες Μαρικάρμεν που ζουν με το άγχος της κατάσχεσης, του πλειστηριασμού και της έξωσης μετά την αδράνεια και την κατάργηση του προστατευτικού πλαισίου από την κυβέρνηση. Για αυτούς αγωνιζόμαστε με το ΠΑΣΟΚ». «Η δίκαιη κοινωνία δεν είναι ουτοπία, είναι επιλογή» και «είναι ευθύνη μας η υπεράσπιση του μέλλοντος της χώρας απέναντι σε όσους επιθυμούν τη διαιώνιση των κοινωνικών ανισοτήτων», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, «η στέγαση, το ιδιωτικό χρέος, η ακρίβεια θα είναι τα κεντρικά ζητήματα και στις επόμενες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα που βιώνει πολύ επώδυνα τη στεγαστική κρίση, την αναδιανομή της ακίνητης περιουσίας μέσα από τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, τη χαμηλή αγοραστική δύναμη, τους “φουσκωμένους” λογαριασμούς στην ενέργεια και την εκτίναξη των τιμών των βασικών αγαθών».

«Ή με το ΠΑΣΟΚ και τη νέα αλλαγή για δίκαιες λύσεις στο στεγαστικό και το ιδιωτικό χρέος ή με την εμπορευματοποίηση των αγαθών, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εργολάβων και την παρακμή της Νέας Δημοκρατίας», υπογραμμίζει ο κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι «η κοινωνία και η αγορά ζητούν ανάσα από το καθεστώς ασφυξίας που δημιούργησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη». «Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο. Η ώρα για τη νέα Αλλαγή είναι τώρα», καταλήγει