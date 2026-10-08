Για τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, μίλησε ο γενικός γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα «ιστορική στιγμή» για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση ως σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αναφερόμενος στην ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Πνύκα, ο κ. Κυρανάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ. τόνισε ότι οι αναφορές του στην ελληνική ιστορία και στον δυτικό πολιτισμό αποτελούν πηγή υπερηφάνειας.α.

«Οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους, ενώ είναι έντονη η συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα άμυνας, ενέργειας και γεωπολιτικής.

Ο γενικός γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ αναφέρθηκε ειδικότερα στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και στον ενεργειακό διάδρομο που, όπως είπε, καθιστά την Ελλάδα σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.

«Αυτό μας κάνει πραγματικά τα επόμενα 20-30 χρόνια αναντικατάστατο σύμμαχο».

«Αυτή η πορεία δεν πρέπει να σταματήσει»

Αναφερόμενος στα προβλήματα στέγασης και ακρίβειας σε ευρωπαϊκές χώρες, ο γραμματέας της ΝΔ επέκρινε την αντιπολίτευση για την παρουσίασή τους ως αποκλειστικά ελληνικών προβλημάτων. Αναγνώρισε, ωστόσο, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να εξετάζει διαρκώς πρόσθετες παρεμβάσεις.

«Υπάρχουν δυσκολίες. Και γι’ αυτό δουλεύουμε ακόμη και σε εβδομαδιαία βάση, εξετάζουμε νέα μέτρα για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε, να βελτιώσουμε, να ενισχύσουμε τους πολίτες. Αυτό είναι το καθήκον μας», ανέφερε.

Συνδέοντας την πολιτική σταθερότητα με τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων, σημείωσε: «Εδώ, λοιπόν, έχουμε μία αυτοδύναμη κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει λάθη, έχει κάνει και σωστά, και έχει βάλει την Ελλάδα σε μια πορεία ανάπτυξης και ισχυροποίησης. Αυτή η πορεία δεν πρέπει να σταματήσει».

Πρόσθεσε ότι προτεραιότητα παραμένουν η διόρθωση των λαθών, η βελτίωση των συνθηκών και η συνέχιση της ενίσχυσης του εισοδήματος των Ελλήνων.

Η Αθήνα δεν χωράει άλλους ανθρώπους – Ανάγκη στρατηγικής αποκέντρωσης

Για το στεγαστικό, ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις «βελτιώνουν την κατάσταση, δεν λύνουν το πρόβλημα», αναφερόμενος στα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», στο «Ανακαινίζω», στο «Εξοικονομώ», στην αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου και στην επιστροφή ενοικίου.

Ως προς την πρόταση για προσθήκη ορόφων, τη χαρακτήρισε μία ακόμη παρέμβαση για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Διευκρίνισε ότι δεν αφορά το κέντρο της Αθήνας, αλλά πιο περιφερειακές γειτονιές, όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας αναγνώρισε ότι δεν προχωρά «με τον γρήγορο ρυθμό που θα θέλαμε».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του για τη στέγαση, έθεσε την ανάγκη στρατηγικής αποκέντρωσης, επισημαίνοντας για την Αθήνα: «Δεν χωράει άλλους ανθρώπους. Δεν έχει χτιστεί για τόσους ανθρώπους».