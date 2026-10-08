Σε μείζον πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η νησιωτική πολιτική, με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ να καταθέτει δύο κομβικές τροπολογίες στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας. Οι προτάσεις του κόμματος, τις οποίες αναμένεται να αναπτύξει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Ολομέλειας, στοχεύουν στην άμεση οικονομική ανακούφιση των κατοίκων των μικρών νησιών και στη στήριξη του αλιευτικού κλάδου που πλήττεται από το ενεργειακό κόστος.

«Ανάσα» με μείωση ΦΠΑ στα μικρά νησιά και αντισταθμιστικό μηχανισμό

Η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία αφορά τη διεύρυνση των μειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ εισηγείται την καθολική επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ κατά 30% από την 1η Ιανουαρίου 2027 σε όλα τα νησιά της χώρας που έχουν μόνιμο πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους. Η ρύθμιση αυτή θα βασίζεται στα στοιχεία της πιο πρόσφατης απογραφής, ακολουθώντας τα κριτήρια του ισχύοντος Κώδικα ΦΠΑ.

Παράλληλα, για τα μεγαλύτερα νησιά με πληθυσμό από 3.100 έως 130.000 κατοίκους, τα οποία δεν καλύπτονται από τις μέχρι τώρα ευνοϊκές διατάξεις, προτείνεται η δημιουργία ενός ειδικού αντισταθμιστικού μηχανισμού. Στον μηχανισμό αυτό θα πιστώνεται η διαφορά ανάμεσα στα κανονικά έσοδα ΦΠΑ και σε εκείνα που θα προέκυπταν αν εφαρμόζονταν οι μειωμένοι συντελεστές. Αυτά τα ποσά θα επιστρέφουν στοχευμένα στις τοπικές κοινωνίες προκειμένου να χρηματοδοτούνται βασικές υποδομές και υπηρεσίες, αντισταθμίζοντας τις πιέσεις που προκαλεί η τουριστική εποχικότητα.



Έκτακτο επίδομα 0,50 ευρώ το λίτρο για τα αλιευτικά καύσιμα

Η δεύτερη τροπολογία έρχεται ως άμεση συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης του προέδρου του κινήματος με εκπροσώπους του αλιευτικού κλάδου στη Θεσσαλονίκη. Το ΠΑΣΟΚ ζητά τη θέσπιση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τους επαγγελματίες αλιείς, ύψους 0,50 ευρώ ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου.

Η ενίσχυση προτείνεται να καλύψει αναδρομικά το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2026 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Σύμφωνα με την πρόταση, η καταβολή θα γίνει σε δύο φάσεις ώστε να εξασφαλιστεί άμεση ρευστότητα στους δικαιούχους και να ακολουθήσει η τελική εκκαθάριση. Η χρηματοδότηση σχεδιάζεται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του ευρωπαϊκού προγράμματος METSAF, το οποίο επιτρέπει στα κράτη-μέλη να καλύπτουν έως και το 70% των πρόσθετων δαπανών που προέκυψαν λόγω των διεθνών αναταράξεων στην αγορά ενέργειας.