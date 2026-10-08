Ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, η επίσκεψη υψηλού συμβολισμού του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.

Γύρω στις 8:00 το πρωί, ο κ. Ρούμπιο εξήλθε από το ξενοδοχείο, όπου διέμενε, στο κέντρο της Αθήνας, και επιβιβάστηκε στο μαύρο αυτοκίνητο, που θα τον μετέφερε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να αναχωρήσει από τη χώρα μας.

Μαζί του επιβιβάστηκε στο ίδιο όχημα και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν στο αεροδρόμιο και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναχώρησε για τη Λισαβόνα.

Η αναχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο από το ξενοδοχείο και η εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή:

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη χώρα μας, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε σειρά επαφών, μεταξύ άλλων και με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ υπέγραψε και συμφωνία για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.

Επίσης, χθες το απόγευμα, απηύθυνε ομιλία στην Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Η 48ωρη παρουσία του στην Ελλάδα επιβεβαίωσε το πολύ στενό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, τις επενδύσεις και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.