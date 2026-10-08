Το σαφές πολιτικό και γεωπολιτικό στίγμα για το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται πλέον οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με την ενέργεια να καταλαμβάνει κεντρική θέση στη νέα στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών έδωσε η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Το 24ωρο της παρουσίας του στην ελληνική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ, συνοδεύτηκε από συμφωνίες και πρωτοβουλίες που διευρύνουν τη διμερή συνεργασία και ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Και παράλληλα η ομιλία του στην Πνύκα επισφράγισε μέσω των λεγομένων του το γεγονός ότι η Ελλάδα κατέχει διαχρονικά μια ξεχωριστή θέση στο πάνθεον των στενών συμμάχων της Ουάσιγκτον.

Η συνάντηση Ρούμπιο – Μητσοτάκη και το μήνυμα της Αθήνας

Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα είχε η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ως τις ισχυρότερες στην ιστορία τους, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και αραβικού κόσμου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η ενέργεια, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει τη σημασία της συνδεσιμότητας και της προσπάθειας της Ελλάδας να καταστεί βασικό σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην ευρωπαϊκή αγορά. Η ενεργειακή συνεργασία, όπως αποτυπώθηκε και στη συνάντηση των δύο ανδρών, αποτελεί πλέον κομβικό τμήμα της στρατηγικής σχέσης Αθήνας και Ουάσιγκτον.

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για έναν ισχυρό εταίρο, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και σε πολλές περιπτώσεις συγκλίνουν ως προς τις λύσεις που πρέπει να δοθούν. Το μήνυμα ήταν σαφές: η Ουάσιγκτον θεωρεί την Ελλάδα σημαντικό και αξιόπιστο εταίρο σε μια περιοχή με αυξημένες γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις.

Ο Κάθετος Διάδρομος και ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης

Κομβικό ρόλο έχει ο σχεδιασμός για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την ευρωπαϊκή αγορά μέσω του λεγόμενου Κάθετου Διαδρόμου. Σε αυτό το ενεργειακό σχέδιο, η Αλεξανδρούπολη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η περιοχή εξελίσσεται σε κρίσιμο σημείο για την εισαγωγή και διακίνηση φυσικού αερίου προς τη Βόρεια Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG στην Αλεξανδρούπολη ενισχύει τις δυνατότητες της Ελλάδας να λειτουργήσει ως πύλη εισόδου αμερικανικού και άλλου LNG. Μέσω των διασυνδετήριων αγωγών, το φυσικό αέριο μπορεί να κατευθυνθεί προς τη Βουλγαρία και από εκεί προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Η αμερικανική στήριξη στον Κάθετο Διάδρομο αποκτά έτσι ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία. Δεν αφορά μόνο την ενίσχυση των εμπορικών ροών, αλλά και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και οδεύσεων της Ευρώπης. Η Ελλάδα επιχειρεί να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση και τις υποδομές της, ώστε να αποτελέσει βασικό κρίκο μιας νέας ενεργειακής αλυσίδας που συνδέει τις διεθνείς αγορές LNG με την ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Η ηλεκτρική διασύνδεση στο νέο ενεργειακό τοπίο

Στο ίδιο ευρύτερο πλαίσιο εντάσσεται και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, ένα έργο που συνδέει την ενεργειακή ασφάλεια με τη γεωπολιτική σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για την Αθήνα, η ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών, ενώ παράλληλα ενισχύει τη συνεργασία με χώρες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την περιφερειακή ασφάλεια.

Ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια σε ενιαία στρατηγική

Η επίσκεψη Ρούμπιο δεν περιορίστηκε στον ενεργειακό τομέα. Στις συναντήσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Νίκο Δένδια τέθηκαν ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, τρομοκρατίας και παράνομης μετανάστευσης. Παράλληλα, υπογράφηκε συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.

Ο συμβολισμός της Πνύκας

Ξεχωριστό συμβολισμό είχε, ωστόσο, η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα. Από τον ιστορικό και εμβληματικό λόφο της Αθήνας ο Αμερικανός υπουργός επιχείρησε να συνδέσει τις σύγχρονες προκλήσεις του δυτικού κόσμου με τις ιστορικές και πολιτικές ρίζες της δημοκρατίας, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για ανανέωση του δυτικού πνεύματος.

Η επιλογή της Πνύκας προσέδωσε στην επίσκεψη έναν ιδιαίτερο συμβολισμό και ανέδειξε τον ιστορικό ρόλο που εξακολουθεί να αποδίδει η αμερικανική πλευρά στην Ελλάδα. Εν κατακλείδι η κυβέρνηση θεωρεί ότι η επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στη χώρα μας στέφθηκε με επιτυχία, είχε απτά αποτελέσματα και έβαλε άλλη μια ψηφίδα στο παζλ των σχέσεων της Ελλάδας με τις ΗΠΑ.