Από τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό μέχρι τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη κινήθηκε η συνέντευξη που παραχώρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης το βράδυ της Τετάρτης (7/10) στο Action24.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές», τοποθετήθηκε για τα σενάρια που αφορούν τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και για την κατάσταση στην αντιπολίτευση, κάνοντας αναφορές στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Στη συζήτηση τέθηκαν ακόμη ο πόλεμος στη Γάζα, η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και οι δυνατότητες που, σύμφωνα με τον ίδιο, ανοίγονται για την Ελλάδα στον ενεργειακό τομέα.

Σαμαράς και νέο κόμμα: «Κάποια στιγμή θα καταντήσει ανέκδοτο»

Απαντώντας στις ερωτήσεις σχετικά με την πιθανότητα να προχωρήσει ο Αντώνης Σαμαράς στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στη συζήτηση που βρίσκεται εδώ και καιρό στο προσκήνιο.

«Ο λαός μας έχει μια παροιμία: “από λάδι πολύ, από τηγανίτα τίποτα”. Κόμμα ακούω Σαμαρά κάνα χρόνο. Ε, κάποια στιγμή θα καταντήσει ανέκδοτο. Αν είναι να κάνει κόμμα, θα το κάνει. Μιλάμε για ένα κόμμα που δεν υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στάθηκε επίσης στις απουσίες που καταγράφηκαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή σε μια τέτοια κομματική περίσταση έχει τη δική της σημασία.

«Όταν σε καλεί η παράταξη στα γενέθλιά της πρέπει να έχεις κάτι σοβαρό για να μην είσαι εκεί».

Πώς συνδέει Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι ανακατατάξεις στην αντιπολίτευση, με τον υπουργό Υγείας να παρουσιάζει τη δική του ανάγνωση για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Κατά την εκτίμησή του, μια ισχυρότερη δημοσκοπική παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, πάνω από το επίπεδο του 20%, θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει αποτρεπτικά σε μια νέα εκλογική κάθοδο του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει σημάδια ενίσχυσης. Αντίθετα, εκτίμησε ότι η δυναμική του Αλέξη Τσίπρα έχει περιοριστεί και ακολουθεί πλέον καθοδική πορεία.

Η θέση του για τον πόλεμο στη Γάζα

Η συζήτηση πέρασε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον υπουργό να τοποθετείται για τον πόλεμο στη Γάζα, τη Χαμάς και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ.

Ο ίδιος εξέφρασε τη θέση ότι «δεν υπάρχει γενοκτονία στην Παλαιστίνη».

Παράλληλα, αναγνώρισε τον μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη Γάζα, αποδίδοντάς τον στην πρακτική που, όπως υποστήριξε, ακολουθεί η Χαμάς χρησιμοποιώντας πολίτες ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Ρούμπιο, ενεργειακό καλώδιο και γεωπολιτική θέση της Ελλάδας

Στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και στις ενεργειακές εξελίξεις στράφηκε στη συνέχεια η συζήτηση, με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε ως ηγετικό πρόσωπο της Δύσης», ενώ χαρακτήρισε την ομιλία του στην Πνύκα «τεράστια διαφήμιση» για την Ελλάδα.

Εμφανίστηκε παράλληλα βέβαιος για την υλοποίηση του ενεργειακού καλωδίου, συνδέοντας τις συγκεκριμένες εξελίξεις με την ενίσχυση του γεωπολιτικού και ενεργειακού αποτυπώματος της χώρας.

«Η Ελλάδα έχει το “τζόκερ” στα χέρια της με τον κάθετο διάδρομο»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο υπουργός Υγείας στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, τον οποίο παρουσίασε ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την ενεργειακή θέση της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.

«Θυμίζω τι γκρίνια και τι φασαρία ακούγαμε για τον κάθετο διάδρομο. Η Ελλάδα έχει το “τζόκερ” στα χέρια της με τον κάθετο διάδρομο. Είναι συγκλονιστική επιτυχία της χώρας μας. Όταν οι άλλοι θα ψάχνουν για αέριο, εμείς θα έχουμε τον κάθετο διάδρομο», δήλωσε.

Κατά τον Άδωνι Γεωργιάδη, η συγκεκριμένη ενεργειακή υποδομή μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως σημείου εισόδου και μεταφοράς φυσικού αερίου προς χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τι είπε για τους ελέγχους στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε επίσης και στις διαδικασίες ελέγχου στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στρέφοντας τα πυρά του προς την αντιπολίτευση για τη στάση που, όπως υποστήριξε, τηρεί στο συγκεκριμένο ζήτημα.

«Στον ΙΣΑ η αντιπολίτευση αρνείται να συμμετέχει στους ελέγχους», ανέφερε χαρακτηριστικά.