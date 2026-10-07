Στιγμιότυπα από την παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα συγκέντρωσε σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο υλικό που ανάρτησε ο πρωθυπουργός καταγράφονται χαρακτηριστικές στιγμές από την υποδοχή του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και από την ομιλία που εκφώνησε ο Ρούμπιο στην Πνύκα.

Στο βίντεο περιλαμβάνεται επίσης απόσπασμα από την ανταλλαγή απόψεων των δύο ανδρών μπροστά στις κάμερες, λίγο προτού περάσουν στην κατ’ ιδίαν συνάντησή τους.

Συνοδεύοντας την ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν φτάσει ποτέ.