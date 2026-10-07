Στο Σύνταγμα μεταφέρθηκε το βράδυ το πρόγραμμα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μετά τις επαφές που είχε στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Προς τιμήν του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας παρατίθεται δείπνο στο Tudor Hall, που βρίσκεται στον έβδομο όροφο του ξενοδοχείου «King George», με φόντο την Ακρόπολη.

Ελληνική κουζίνα στο τραπέζι

Για την περίσταση έχει διαμορφωθεί ένα μενού βασισμένο σε ελληνικά προϊόντα και γεύσεις. Στο τραπέζι θα σερβιριστούν προζυμένιο ψωμί συνοδευόμενο από ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα και ντολμάς με ψάρι και θαλασσινά, ενώ για επιδόρπιο έχει επιλεγεί δημιουργία με αχλάδι.

Τα πιάτα θα συνοδευτούν από κρασιά ελληνικής παραγωγής, σε συνέχεια της φιλοσοφίας του εστιατορίου, το οποίο βασίζει σημαντικό μέρος της κουζίνας και της κάβας του σε εγχώρια προϊόντα.

Ποιοι θα καθίσουν στο τραπέζι

Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Μάρκο Ρούμπιο, στο δείπνο αναμένεται να βρεθούν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στη λίστα των προσκεκλημένων περιλαμβάνονται επίσης ο Τζόσουα Χακ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Πίσω από τις επιλογές της βραδιάς βρίσκεται ο Αστέριος Κουστούδης, Executive Chef των ξενοδοχείων «Μεγάλη Βρεταννία» και «King George». Ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ έχει αναλάβει τη σύνθεση του μενού, έχοντας ως βασικό άξονα τις ελληνικές πρώτες ύλες και τη λιτή ανάδειξη των γεύσεών τους.