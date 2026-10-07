Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολίασε αρνητικά όσους διαδήλωσαν κατά του Ισραήλ ανήμερα της 7ης Οκτωβρίου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Υγείας έγραψε:

«Έχω εδώ και χρόνια καταλάβει ότι οι Ακροαριστεροί έχουν σοβαρό πρόβλημα αντίληψης της πραγματικότητας. Σήμερα είναι η επέτειος των 3 ετών από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ και την σφαγή εκατοντάδων Εβραίων. Και όμως διάφορα γκρουπούσκουλα της Άκρας Αριστεράς αντί να σεβαστούν την μνήμη των νεκρών και την οδύσσεια των ομήρων της Χαμάς, έκαναν σήμερα διαδήλωση με Παλαιστινιακές σημαίες κατά του Ισραήλ έξω από την Πρεσβεία του @IsraelinGreece μιλάμε για αρρώστια. Στηρίζεις το Ισραήλ, αντιπαθείς το Ισραήλ δεν μπορεί να μην αντιλαμβάνεσαι ότι σήμερα το Ισραήλ πενθεί νεκρούς αθώους πολίτες και παιδιά. Κάνε την διαδήλωση σου αύριο, πρέπει σήμερα την ημέρα του πένθους; Και οι πιο βάρβαροι αυτό θα το καταλάβαιναν. Αυτοί είναι πιο βάρβαροι και από τους βαρβάρους τελικά».