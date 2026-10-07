Μια πιο χαλαρή και… παιχνιδιάρικη στιγμή καταγράφηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Την ώρα που οι επαφές της ελληνικής και της αμερικανικής αντιπροσωπείας βρίσκονταν σε εξέλιξη, ο Πίνατ, ο σκύλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατάφερε να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα και να γίνει για λίγο το επίκεντρο της προσοχής.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του Μεγάρου Μαξίμου δείχνουν τον Πίνατ να παίζει στον χώρο, ενώ μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους και έσπευσαν να παίξουν μαζί του.

Το κλίμα χαλάρωσε για λίγο, με τον σκύλο του πρωθυπουργού να προσφέρει μια διαφορετική εικόνα από εκείνη των επίσημων συναντήσεων και των διπλωματικών επαφών που πραγματοποιούνταν την ίδια ώρα στο Μαξίμου.

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να έχει προηγουμένως πραγματοποιήσει ομιλία στην Πνύκα και στη συνέχεια να συναντά τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μέσα σε αυτό το αυστηρά διπλωματικό σκηνικό, πάντως, ο Πίνατ φαίνεται πως κατάφερε να κερδίσει τη δική του… θέση στην επικαιρότητα, χαρίζοντας μερικές πιο ανθρώπινες και χαλαρές στιγμές στους συμμετέχοντες.