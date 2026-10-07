Τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την παρουσία του Αμερικανού αξιωματούχου στην Πνύκα, όπου πραγματοποίησε ομιλία με φόντο την Ακρόπολη και αναφέρθηκε στην κοινή ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά Ελλάδας και ΗΠΑ.

Κατά την υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών ως «σε ιστορικό υψηλό», ενώ τόνισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Μέσης Ανατολής.

«Καταρχάς καλωσορίσατε και συγχαρητήρια για την πολύ εντυπωσιακή ομιλία σας. Δεν ανέδειξε μόνο τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στις χώρες μας αλλά ανέδειξε και το χρέος που έχει ο δυτικός κόσμος στην Αθήνα», είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ομιλία που είχε εκφωνήσει ο ίδιος στην ολομέλεια του Κογκρέσου, σημειώνοντας: «Μου θυμίζει όταν είχα την ευκαιρία να μιλήσω στην ολομέλεια του Κογκρέσου και να μιλήσω για το κοινό μονοπάτι μεταξύ των δύο χωρών και είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή τη στιγμή η σχέση μας είναι σε ιστορικό υψηλό».

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας και γέφυρα»

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η χώρα λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ διαφορετικών περιοχών και συμμαχικών χώρων.

«Η Ελλάδα δεν είναι μόνο πυλώνας σταθερότητας. Αλλά και μία γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, ΗΠΑ, της Μέσης Ανατολής και του αραβικού κόσμου», ανέφερε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την Ελλάδα «αναπόσπαστο εταίρο» των Ηνωμένων Πολιτειών και αναφέρθηκε στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα. «Είναι ένας αναπόσπαστος εταίρος των ΗΠΑ. Η ομιλία σας θα αντηχήσει πέρα από το σημείο που εκφωνήθηκε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η ελληνοαμερικανική συνεργασία έχει διευρυνθεί πέρα από τα παραδοσιακά πεδία της πολιτικής και της άμυνας, δίνοντας έμφαση στην ενέργεια και το αμερικανικό LNG.

«Και χαίρομαι που η σχέση μας έχει πάει πέρα από τις παραδοσιακές πολιτικές και αμυντικές συνέργειες. Είμαι πολύ χαρούμενος που η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους στο να γίνει σημείο εισόδου για το αμερικανικό υγροποιημένο αέριο στη Ευρώπη», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της ενέργειας και της συνδεσιμότητας για τις διμερείς σχέσεις, αλλά και στον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά εμπορευμάτων.

Μάρκο Ρούμπιο: «Ιστορική η συμμαχία ΗΠΑ και Ελλάδας»

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη σημασία της παρουσίας του στην Πνύκα, σημειώνοντας ότι δεν περίμενε πως θα είχε την ευκαιρία να εκφωνήσει ομιλία σε έναν τόσο ιστορικό χώρο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε ιστορική τη συμμαχία ΗΠΑ και Ελλάδας, τονίζοντας ότι στηρίζεται σε ισχυρούς πυλώνες και συνεχίζει να αναπτύσσεται σε νέους τομείς, μεταξύ των οποίων και η ενέργεια.

«Είχα την ευκαιρία να εκφωνήσω ομιλία σε τόσο ιστορικό σημείο, δεν περίμενα ότι θα είχα τη δυνατότητα», ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο. Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών αναπτύσσεται με τρόπους που είναι αμοιβαία επωφελείς.

«Σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής», είπε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Μάρκο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι Αθήνα και Ουάσινγκτον συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό τόσο ως προς τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν.

«Μια πολύ ισχυρή συνεργασία συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε και για τη σωστή λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο επίκεντρο

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου αποτελεί το επόμενο σκέλος της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, μετά την ομιλία του στην Πνύκα.

Στο επίκεντρο της επαφής βρέθηκαν η στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ, η ενέργεια, η συνδεσιμότητα και ο ευρύτερος γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή, ενώ ακολουθούν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.