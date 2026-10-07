Στην υιοθέτηση μιας εξαιρετικά σημαντικής έκθεσης για την προστασία των εργαζομένων προχώρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το κείμενο εστιάζει στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, του έντονου άγχους και των προβλημάτων ψυχικής υγείας που ανακύπτουν στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Εισηγήτρια εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) ήταν η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρα Μελέτη.



Η συγκεκριμένη εξέλιξη, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, θέτει τις βάσεις για τη διαμόρφωση ενός πιο ανθρώπινου και ασφαλούς πλαισίου εργασίας, ενισχύοντας τα δικαιώματα και την ευημερία των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως αναφέρεται, «ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ισχυρότερη αντιμετώπιση του εργασιακού εκφοβισμού, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υποτίμηση της προσωπικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας, την ηθική παρενόχληση, τη λεκτική κακοποίηση, την ψυχολογική και σεξουαλική βία, καθώς και κάθε μορφή καταχρηστικής συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας».



«Ξέρω καλά πώς είναι να φοβάσαι να πας στη δουλειά σου. Γι’ αυτό και έδωσα ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση του εργασιακού εκφοβισμού. Δεν μπορεί κανένας εργαζόμενος να αισθάνεται απροστάτευτος στον χώρο όπου εργάζεται», δήλωσε η κα. Μελέτη.



Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «η έκθεση ζητά, μεταξύ άλλων, καλύτερη πρόληψη του εργασιακού στρες και της επαγγελματικής εξουθένωσης, έγκαιρη ψυχολογική στήριξη, προστασία από επαγγελματικά αντίποινα και στιγματισμό, δυνατότητα ανώνυμης αναφοράς κινδύνων, καθώς και ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων κατά την επιστροφή τους στην εργασία μετά από ευαίσθητες περιόδους».



Παράλληλα, «η κα. Μελέτη υπογράμμισε ότι η προστασία των εργαζομένων πρέπει να συμβαδίζει με την αναγνώριση των πραγματικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και οι εργοδότες, όπως η έλλειψη προσωπικού, οι συγκρούσεις μεταξύ εργαζομένων, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η υπονόμευση της ομάδας, οι αβάσιμες κατηγορίες και οι καταχρηστικοί ισχυρισμοί, καθώς και περιστατικά βίας από πελάτες».



«Εργοδότης δεν είναι μόνο ο μεγαλοεπιχειρηματίας, ούτε όλοι οι εργοδότες είναι κακοί. Υπάρχουν μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις, άνθρωποι που δημιουργούν τη δική τους δουλειά και παλεύουν καθημερινά για να την κρατήσουν ζωντανή. Η προστασία των εργαζομένων και η στήριξη των υπεύθυνων εργοδοτών δεν είναι αντίθετοι στόχοι. Είναι προϋπόθεση για έναν υγιή, ασφαλή και δίκαιο χώρο εργασίας», τονίζεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.