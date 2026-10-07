Συνεχίζει να δίνει βάρος στις διευρύνσεις το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών και σύμφωνα με πληροφορίες το επόμενο πρόσωπο που λοξοκοιτάει προς τη Χαριλάου Τρικούπη είναι η Μυρτώ Κοροβέση. Η ανεξάρτητη βουλευτής Ανατολικής Αττικής, η οποία προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και διετέλεσε αντιπρόεδρος του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη, αναμένεται μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα να βρει νέα κομματική στέγη, παρά το γεγονός ότι η ίδια διευκρινίζει ότι οι σχετικές συζητήσεις δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε επίσημες ανακοινώσεις.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει τα ανοίγματα προς στελέχη του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Η προχθεσινή ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, έδωσε συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια, με το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης να προαναγγέλλει και νέες προσθήκες. Σημειωτέον ότι ο ναύαρχος εν αποστρατεία και πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει ήδη συμμετάσχει σε κλιμάκιο του κόμματος στην Κρήτη, περνώντας από τις επαφές στην ενεργή παρουσία στις κομματικές εξορμήσεις.

Η κ. Κοροβέση την ίδια ώρα σε συνεντεύξεις της αξιολογεί θετικά τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή τους θα μπορούσε να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η επίσημη τοποθέτησή της θα γίνει όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες και ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις.

Μιλώντας στον Αθήνα 9,84 τοποθέτησε τον εαυτό της στον χώρο της Κεντροαριστεράς, επιμένοντας ότι η πολιτική αλλαγή πρέπει να έχει προοδευτική κατεύθυνση. Συνέδεσε μάλιστα την ανάγκη συνεργασιών με την αντιμετώπιση του κατακερματισμού των κομμάτων και με την εκπροσώπηση ανθρώπων που αισθάνονται ότι δεν βρίσκουν πολιτική έκφραση. Η τοποθέτηση αυτή εξηγεί και το πλαίσιο μέσα στο οποίο προσεγγίζει τη Χαριλάου Τρικούπη: αναζητεί, όπως αναφέρει, ένα κοινό σχέδιο που να απαντά στα κοινωνικά προβλήματα.

Από την Τελιγιορίδου και τον Αβραμάκη στον Αποστολάκη

Να σημειωθεί παράλληλα πως στις 8 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε η συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ της Ολυμπίας Τελιγιορίδου, πρώην βουλευτή Καστοριάς και πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και του Λευτέρη Αβραμάκη, πρώην βουλευτή Σερρών. Οι δύο πολιτικοί, προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, συναντήθηκαν με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, με το κόμμα να ανακοινώνει ότι ενώνουν τις δυνάμεις τους για την πολιτική αλλαγή.

Στο ΠΑΣΟΚ έχει επίσης προσχωρήσει ο βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Η διαδοχή αυτών των κινήσεων δείχνει ότι το άνοιγμα προς στελέχη που απομακρύνθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τις μετέπειτα κομματικές του διασπάσεις αποτελεί σταθερή επιλογή της ηγεσίας. Όπως όλα δείχνουν, ο κ. Ανδρουλάκης επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία του κόμματος στον προοδευτικό χώρο και να μετατρέψει τις συνεργασίες σε ευρύτερη εκλογική στήριξη

Η περίπτωση Αποστολάκη πάντως έχει και ένα επιπλέον χαρακτηριστικό: αφορά εν ενεργεία βουλευτή, όπως και της κας Κοροβέση εάν ευοδωθεί που αναμένεται να κατέλθει υποψήφια στη Μεσσηνία απ’ όπου έλκει την καταγωγή της, ενισχύει άμεσα την κοινοβουλευτική παρουσία του ΠΑΣΟΚ. Στις επόμενες πιθανές προσχωρήσεις περιλαμβάνεται η Νίνα Κασιμάτη, με προοπτική συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο της Β΄ Πειραιά. Πρόκειται για μια ακόμη υπόθεση που παραμένει υπό διαμόρφωση, καθώς οι πληροφορίες για συνεργασία δεν ισοδυναμούν προσώρας με επίσημη ανακοίνωση.

Η διαδρομή της 29χρονης βουλευτή

Η Μυρτώ Κοροβέση γεννήθηκε το 1997 και είναι δικηγόρος, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κοινοβουλευτική της παρουσία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2026, όταν ανέλαβε την έδρα που άφησε ο Γιώργος Καραμέρος μετά την παραίτησή του. Ήταν δεύτερη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική στις εκλογές του Ιουνίου 2023 και κλήθηκε να καταλάβει την έδρα αφού ο πρώτος επιλαχών, Χρήστος Σπίρτζης, αρνήθηκε να την αναλάβει.

Έχοντας αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, ακολούθησε τον Στέφανο Κασσελάκη και ανέλαβε θέση αντιπροέδρου στο κόμμα του. Στις 28 Ιουλίου τέλος, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τους «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», διατυπώνοντας αιχμές για την πολιτική κατεύθυνση και τις αλλαγές στρατηγικής του κόμματος.