Σημαντική εξέλιξη την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, χαρακτήρισε ο Κώστας Τσουκαλάς, θέτοντας στο επίκεντρο της τοποθέτησής του τις εγγυήσεις ασφαλείας για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Σε συνέντευξη του στον Real Fm ανέφερε πως «Με τις ΗΠΑ μας συνδέει άλλωστε μία μακροχρόνια φιλία και μία στρατηγική συνεργασία, είμαστε στρατηγικοί εταίροι. Βέβαια, η συνεργασία μας δεν πρέπει να περιορίζεται στο πεδίο των εξοπλισμών αλλά να υπάρχουν και στρατηγικές εγγυήσεις για την ασφάλεια αμφότερων» τόνισε.

Επισημαίνοντας τις «πολύ σημαντικές υπηρεσίες» που έχουν προσφερθεί στην ασφάλεια των ΗΠΑ με τη βάση της Σούδας, τόνισε ότι «άρα πρέπει σήμερα να αναζητηθούν και να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες εγγυήσεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και στο Αιγαίο και στο Ανατολική Μεσόγειο».

Υπογράμμισε ότι πρέπει να τεθεί το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας, η στήριξη στη διασύνδεση των GSI από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ζήτημα της μη ένταξης στους F-35 της Τουρκίας και το ενεργειακό.

«Εμείς είμαστε υπέρ του κάθετου διαδρόμου – είναι μια σημαντική εξέλιξη που έχει ξεκινήσει από το 2014 μετά την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία», είπε και τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ έχει την καθαρή θέση πως «ό,τι στηρίζει οικονομικά τη χώρα και διευκολύνει την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, είναι σημαντικό». Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας απαιτεί συνδυασμό αποτρεπτικής ικανότητας και διπλωματίας, ενώ σημείωσε μεταξύ άλλων ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που πρώτο έθεσε το ζήτημα ότι οι εταίροι μας δεν πρέπει να βλέπουν την Τουρκία ως πελάτη όταν υπάρχει στο τραπέζι το casus belli.

Ερωτηθείς σχετικά με την πολιτική αντιπαράθεση με την ΕΛ.Α.Σ. και τη ΝΔ, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι για το ΠΑΣΟΚ ο αγώνας είναι μονομέτωπος, τονίζοντας παράλληλα τις διαφορές μεταξύ των προτάσεων τον κομμάτων και υποστηρίζοντας ότι «το μοναδικό κόμμα με ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα σε αυτό της κυβέρνησης είμαστε εμείς».

Ειδικότερα για το ιδιωτικό χρέος και τη ρύθμιση των 120 δόσεων, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε τις διαφορές μεταξύ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και της κυβερνητικής ρύθμισης, για να σημειώσει πως «την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει για ποιο λόγο επιμένει στη δική της πρόταση και δεν κάνει δεκτή τη δική μας πρόταση νόμου που θα κατατεθεί από το Νίκο Ανδρουλάκη».

Απαντώντας σχετικά με το επιχείρημα περί διαφορετικού δημοσιονομικού κόστους, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ «θα φέρει την ένταξη πολύ περισσοτέρων πολιτών στη ρύθμιση και άρα θα φέρει ζεστό χρήμα στο κράτος που έως τώρα δεν εισπράττεται. Θα έχει δημοσιονομικό όφελος από την εφαρμογή της πρότασης μας».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους που εμφανίζονται – δημοσκοπικά – να επιλέγουν την ΕΛ.Α.Σ. είπε ότι «αν θέλουν πολιτική με κοινωνικό πρόσημο πρέπει να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, να συμπαραταχθούν μαζί μας, γιατί εμείς έχουμε πρόγραμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και δεν τηρούμε ίσες αποστάσεις απέναντι σε πολιτικές που διευρύνουν τις ανισότητες».

Επιπλέον, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται και στους ψηφοφόρους της ΝΔ που ψήφισαν τον κ. Μητσοτάκη το 2019 ή και το 2023 «αλλά επιθυμούν ισχυρούς θεσμούς και δεν θέλουν να υπάρχει τοξικότητα και ακροδεξιό λεξιλόγιο», «στον συντηρητικό ψηφοφόρο που θέλει μία πολιτική που θα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα – κάτι στο οποίο, όπως παραδέχτηκε ο κ. Συρίγος, η υπάρχουσα κυβέρνηση δείχνει δισταγμό».



Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι «το ΠΑΣΟΚ μόνο αν είναι πρώτο κόμμα θα συμμετέχει σε κυβέρνηση. Όταν συμβεί αυτό τότε θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με άλλες δυνάμεις ώστε να εφαρμοστεί το δικό μας πρόγραμμα, το οποίο έχει κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο». Ανέδειξε δε τους βασικούς άξονες που, όπως είπε, θα πρέπει να περιλαμβάνει μια προγραμματική συμφωνία, δίνοντας έμφαση στην οικονομία, την ανάπτυξη, το κράτος, τη στέγαση, την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος.