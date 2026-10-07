Μια νέα σελίδα στις ελληνοαμερικανικές αμυντικές σχέσεις ανοίγει με την επίσημη υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων (LOI) ανάμεσα στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει την ένταξη της Ελλάδας στο αμερικανικό Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program – SPP). Παράλληλα, δημιουργεί ένα σταθερό και μακροπρόθεσμο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας, κοινών ασκήσεων και ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τον γεωπολιτικό ρόλο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η συνεργασία Ελλάδας-Φλόριντα προβλέπεται να αναπτυχθεί σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως συνεκπαιδεύσεις και ασκήσεις, διαλειτουργικότητα, διοίκηση και έλεγχος, κοινά πυρά και τακτικοί ελιγμοί, υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας, αεράμυνα και αεροπορικές επιχειρήσεις, αντιμετώπιση καταστροφών, Διάστημα και κυβερνοεπιχειρήσεις.



Παράλληλα, δύναται να περιλαμβάνει ανταλλαγές επισκέψεων προσωπικού, δράσεις εκπαίδευσης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με τις επιμέρους δραστηριότητες να συντονίζονται σε ετήσια βάση.



Ως επόμενα βήματα, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, αναμένεται η περαιτέρω εξειδίκευση των τομέων συνεργασίας, η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων, η ανταλλαγή επισκέψεων και η σταδιακή υλοποίηση συνεκπαιδεύσεων και λοιπών δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.