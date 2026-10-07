Με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό μίλησε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά την υπογραφή της ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων.

Η συμφωνία υπογράφηκε παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε τον ελληνικό πολιτισμό «έναν από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος», υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπερήφανες που συνεργάζονται με την Ελλάδα για την προστασία της πολιτιστικής της κληρονομιάς.

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα, καθώς μόλις υπογράψαμε τη συμφωνία για τα πολιτιστικά αγαθά για πολλά χρόνια. Αυτή η συμφωνία αποκρυσταλλώνει τη συνεργασία μας στη δύναμη επιβολής του νόμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Η Αμερική είναι υπερήφανη που στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας για να προστατεύσει έναν από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος».

«Η ιστορία της Ελλάδας δεν είναι για πούλημα»

Η Αμερικανίδα πρέσβης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα που έστειλε νωρίτερα και ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Η ιστορία της Ελλάδος δεν είναι για πούλημα», τόνισε με έμφαση η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η ίδια αναφέρθηκε και στη σημασία της παρουσίας του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψή του στην Ελλάδα ως υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Είμαστε περήφανοι που έχουμε μαζί μας τον υπουργό, τον κ. Ρούμπιο, για την πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα. Η ηγεσία του στον σημερινό στρατηγικό διάλογο υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα μοιράζονται κάτι παραπάνω από στρατηγικά συμφέροντα. Μοιραζόμαστε μία κληρονομιά και μοιραζόμαστε ένα όραμα για το μέλλον», ανέφερε.

Το νέο πρότζεκτ για την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προανήγγειλε παράλληλα ένα νέο αμερικανικό πρότζεκτ για την Ελλάδα, που θα επικεντρώνεται στη διατήρηση και ανάδειξη πολιτιστικών αγαθών και θα τιμά τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών.

Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει χειρόγραφα και άλλα τεχνουργήματα που συνδέονται με τον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, καθώς και αντικείμενα που σχετίζονται με την Ύδρα, τις Σπέτσες και άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η επιστροφή αρχαιοτήτων που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα.

Η πρέσβης των ΗΠΑ αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του 2026, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συμπληρώνουν 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, επισημαίνοντας ότι η επέτειος αποτελεί ευκαιρία για την ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναμένεται να παρουσιαστούν και αρχαιότητες που επιστρέφουν στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας στην πράξη τη συνεργασία Αθήνας και Ουάσινγκτον για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησής τους.