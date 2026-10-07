Την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ πολιτείας και επιχειρήσεων, αλλά και τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας, ανέδειξε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε γεύμα εργασίας με εργοδότες στην Αίγλη Ζαππείου, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του kariera.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο γεύμα εργασίας που διοργανώθηκε σε συνέχεια των «Ημερών Καριέρας Αθήνας 2026» του kariera.gr, πήραν μέρος στελέχη 37 μεγάλων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

Τα θέματα στα οποία επικεντρώθηκαν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ήταν η προσέλκυση και διατήρηση εργαζομένων, η επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης στο νέο τοπίο της αγοράς εργασίας, αλλά και η οδηγία Equal Pay που η Ελλάδα καλείται να εφαρμόσει μέχρι τον προσεχή Νοέμβριο.

Η κ. Κεραμέως παρότρυνε τους εκπροσώπους των εταιρειών να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνει η κυβέρνηση, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την απορρόφηση των εξειδικευμένων σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Παράλληλα, τους κάλεσε να κάνουν χρήση των φορολογικών κινήτρων που τους παρέχει το νέο νομικό πλαίσιο που ισχύει πλέον στην επαγγελματική ασφάλιση.

Παράλληλα, η υπουργός προανήγγειλε νέο νομοσχέδιο που θα θέσει διακριτά όρια στην ανεξέλεγκτη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού από τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ κάλεσε τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους, καθώς και στην επανακατάρτισή τους.

Νομοσχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Αναφερόμενη περαιτέρω στην επερχόμενη νομοθετική πρωτοβουλία που επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τη θέσπιση δικλείδων ασφαλείας, η κ. Κεραμέως δήλωσε:

«Επεξεργαζόμαστε ένα νέο νομοσχέδιο. Το υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση έρχονται να βάλουν ένα “φρένο” στην ανεξέλεγκτη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η νομοθετική πρωτοβουλία θα προβλέπει συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας», σημείωσε η υπουργός.

Επαγγελματική ασφάλιση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Κεραμέως στην επαγγελματική ασφάλιση, καλώντας τους εργοδότες να αξιοποιήσουν το νέο πλαίσιο και τα φορολογικά κίνητρα ως ένα επιπλέον εργαλείο παροχών προς τους εργαζόμενους.

Όπως είπε, «στη χώρα έχουμε τρεις πυλώνες ασφάλισης: ΕΦΚΑ πρώτος πυλώνας, δεύτερος πυλώνας επαγγελματική ασφάλιση, τρίτος ιδιωτική. Ο πρώτος ενισχύεται διαρκώς. Ο δεύτερος στη χώρα μας υπολειτουργεί. Όλοι εσείς ψάχνετε να προσλάβετε. Να μία ευκαιρία, για να προσφέρετε κάτι περισσότερο στους εργαζόμενους. Πώς; Με μεγάλα φορολογικά κίνητρα. Μπορείς τα 100 ευρώ που δεν επιλέγεις να τα δώσεις σε αύξηση, να τα βάλεις σε ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Για εσάς που είστε εργοδότες. 100% απαλλαγή για τις εισφορές που δίνετε εσείς. Ο εργαζόμενος μπορεί να τα πάρει αυτά με 2,5% φορολογία. Είναι ένα εργαλείο, για να ενισχύσετε τις παροχές».

Μείωση της ανεργίας και περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης

Σχετικά με την πορεία της αγοράς εργασίας, η υπουργός υπογράμμισε τη σημαντική αποκλιμάκωση της ανεργίας και την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τονίζοντας παράλληλα ότι η προσπάθεια συνεχίζεται.

«Η αγορά εργασίας συνεχίζει τη σταθερά καθοδική πορεία στην ανεργία. Την παραλάβαμε στο 18%, σήμερα είναι στο 7,4%, είμαστε κάτω κατά περισσότερες από 10 μονάδες. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης που είχε ποτέ η Ελλάδα, όπως έχουμε ιστορικό υψηλό και στην απασχόληση γυναικών. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατεβάζουμε τα μολύβια και σταματάμε. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Η μείωση δεν ήρθε από μόνη της, έχετε συμβάλει όλοι εσείς και είναι αποτέλεσμα συνεκτικού σχεδίου», συμπλήρωσε.

Στοχευμένα προγράμματα για γυναίκες και απομακρυσμένες περιοχές

Επίσης, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε και στα περιθώρια που έχουν εντοπιστεί για περαιτέρω μείωση της ανεργίας, παρουσιάζοντας τις δράσεις για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών και την ενίσχυση της εργασίας σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

«Σπάσαμε το 18% σε κομμάτια. Είδαμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης στις γυναίκες. Έχουμε ένα πρόγραμμα: όταν η επιχείρηση προσλάβει άνεργη γυναίκα με παιδί έως 15 ετών, τότε η επιδότηση είναι στο 80%. Ένας άλλος τομέας είναι πολίτες που ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Πολλές δουλειές σας είναι εξ αποστάσεως. Θεσπίσαμε, λοιπόν, ένα πρόγραμμα για πολίτες που θέλουν να μείνουν στον τόπο τους και επιδοτούμε τη θέση αυτή με 90% για 12 μήνες. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται στο γραφείο από ενδιαφέρον για το πρόγραμμα αυτό», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση των εργοδοτών για το πού θα πρέπει να επικεντρωθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις για το μέλλον, η υπουργός Εργασίας ανέδειξε τη βασική, κατά τη γνώμη της, πρόκληση: Την περαιτέρω μείωση της ανεργίας και, κυρίως, την προσαρμογή της αγοράς εργασίας στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη.

«Δύο είναι οι προκλήσεις. Να μειωθεί και άλλο η ανεργία. Στις γυναίκες έχουμε σημαντικό περιθώριο, στους νέους λιγότερο, στους άνδρες ελάχιστο. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης, εστιάζοντας παράλληλα στην εξειδίκευση. Αν υπάρχει μία τεράστια πρόκληση είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Αν υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο θα εστίαζα είναι “επενδύστε στην επανακατάρτιση και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων ” εντός των επιχειρήσεων. Επενδύστε, γιατί θα το χρειαστείτε, όσο δεν φαντάζεστε. Θέσεις θα αντικατασταθούν, πολλές περισσότερες θα δημιουργηθούν», είπε η κ. Κεραμέως.

Απαντώντας στην προτροπή για νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στην ανάγκη πρώτα να δημιουργείται ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος, όπως ακριβώς έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και στα ασφαλιστικά και στα φορολογικά. «Όσο καλύτερα πηγαίνει η οικονομία και η αγορά εργασίας, αυτό οδηγεί στη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου και στη δυνατότητα να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία μέρισμα ανάπτυξης μέσα π.χ. από μειώσεις φόρων και εισφορών», σχολίασε.

Η Μαντώ Πατσαούρα, CEO του Kariera Group, δήλωσε: «Η αγορά εργασίας αλλάζει με ταχύτητα και η Τεχνητή Νοημοσύνη επιταχύνει αυτή τη μετάβαση, επαναπροσδιορίζοντας θέσεις εργασίας, δεξιότητες και τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και εργαζόμενοι προετοιμάζονται για το μέλλον. Σε αυτό το περιβάλλον, ο ουσιαστικός διάλογος μεταξύ πολιτείας και αγοράς είναι πιο σημαντικός από ποτέ. Στο kariera.gr θέλουμε να λειτουργούμε ως σημείο σύνδεσης αυτού του διαλόγου, φέρνοντας κοντά τους ανθρώπους που διαμορφώνουν την αγορά εργασίας και συμβάλλοντας, ώστε οι πραγματικές ανάγκες της να μετατρέπονται σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Για εμάς, το ζητούμενο δεν είναι μόνο περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά μία καλύτερη αγορά εργασίας, με περισσότερες ευκαιρίες, σύγχρονες δεξιότητες και ουσιαστικότερες συνδέσεις μεταξύ ανθρώπων και επιχειρήσεων».

Από την πλευρά του ο ιδρυτής και πρόεδρος του kariera.gr, Θεόφιλος Βασιλειάδης, ευχαρίστησε την υπουργό Εργασίας για την παρουσία της στο γεύμα εργασίας και περισσότερο για το γεγονός ότι «υπάρχουν πράγματα που φεύγουν από αυτό το τραπέζι και γίνονται πράξη μετά από το κράτος». Όπως υπογράμμισε: «Είχαμε την ευκαιρία για 6η χρονιά να φέρουμε σε επαφή την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας με τους ανθρώπους της αγοράς, με αποτέλεσμα να εμβαθύνουμε την επικοινωνία και να παραχθούν πραγματικές ιδέες βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου. Η Νίκη Κεραμέως μας έδειξε και πάλι ότι είναι πολιτικός με ειλικρινή διάθεση κατανόησης του πραγματικού κόσμου της εργασίας και με την προσοχή της εστιασμένη σε πρωτοβουλίες που εξελίσσουν την αγορά προς τη σωστή κατεύθυνση».