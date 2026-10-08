Τα 4 δισ. ευρώ και η «αποθήκη του μέλλοντος»

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Επένδυση στην επίσκεψη του Ρούμπιο

Καλημέρα σε όλους. Επανερχόμαστε από σήμερα σιγά σιγά στους κανονικούς ρυθμούς μετά την επίσκεψη στην Αθήνα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Το ενδιαφέρον από παραπολιτικής πλευράς δεν είναι μόνο η επίσημη φωτογραφία του Ρούμπιο και του Κυριάκου Μητσοτάκη που συναντήθηκαν χθες στο πρωθυπουργικό γραφείο. Το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει ιδιαίτερα στη σχέση των δύο ανδρών, καθώς υπάρχει προηγούμενος δίαυλος επικοινωνίας ήδη από το 2020 και ο Ρούμπιο είχε στηρίξει θερμά την ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο το 2022.

Το τραπέζι του Ρούμπιο με θέα την Ακρόπολη

Το χθεσινό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο πρωθυπουργός προς τιμήν του Ρούμπιο. Άρα το πραγματικό ενδιαφέρον της βραδιάς ήταν το δείπνο που έγινε μετά την ομιλία του στην Πνύκα και τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε στο Tudor Hall του King George, με θέα στην Ακρόπολη για το δείπνο, όπου εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, και στελέχη της ελληνικής ομάδας που χειρίστηκαν τον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ, παραβρέθηκαν και άνθρωποι της αμερικανικής αποστολής, αλλά και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μαζί με τον επιτετραμμένο της αμερικανικής πρεσβείας, Τζόσουα Χακ.

Η αγκαλιά Ρούμπιο – Γκίλφοϊλ

Πριν ακόμη αρχίσει το επίσημο πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο, υπήρξε η εικόνα που ξεχώρισε στην άφιξή του και μου την επισήμαναν οι καλές πηγές μου με αφορμή όσα γράφτηκαν το τελευταίο διάστημα από ΜΜΕ των ΗΠΑ για την Γκίλφοϊλ και την παρουσία της στην Ελλάδα. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης και τον υποδέχτηκαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με την οποία είχε θερμό εναγκαλισμό. Η Γκίλφοϊλ, μάλιστα, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ότι η ελληνοαμερικανική σχέση «δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη». Η εικόνα λειτούργησε για ορισμένους ως σήμα στήριξης, αν και στις ΗΠΑ σε κάποιους κύκλους μιλάνε ακόμα και για αντικατάστασή της έως τα τέλη του έτους, αν και αυτό δεν επιβεβαιώνεται.

Η Πνύκα ως ντεκόρ

Το μεγαλύτερο συμβολικό μήνυμα της χθεσινής ημέρας ήταν ασφαλώς η Πνύκα. Η επιλογή του χώρου για την ομιλία του Ρούμπιο έδωσε στην επίσκεψη ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο αμερικανικός σχεδιασμός συνέδεσε την αρχαία ελληνική κληρονομιά με ένα ευρύτερο μήνυμα για τη Δύση και την ανάγκη ανανέωσης του δυτικού πνεύματος. Και ακριβώς επειδή ο συμβολισμός ήταν τόσο έντονος, η Πνύκα έγινε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης και μέσα στη Βουλή. Η Ρένα Δούρου και ο Θανάσης Παφίλης άσκησαν κριτική στην επίσκεψη και στα μηνύματα που συνόδευσαν την ομιλία. Να σημειώσω, όμως, ότι για την Πνύκα προοριζόταν για το περασμένο καλοκαίρι η ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εάν θα ερχόταν στην Αθήνα μετά την Τουρκία, εκεί κοντά την 4η Ιουλίου και για αυτό το θέμα είχε ασχοληθεί εκτενώς η Γκίλφοϊλ.

Τα 4 δισ. ευρώ και η «αποθήκη του μέλλοντος»

Πίσω από τα περίπου 4 δισ. ευρώ του νέου μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού φαίνεται να βρίσκεται ένας συνδυασμός νέων όπλων, αναβαθμίσεων και -κυρίως- διασφάλισης της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, σημαντικό κονδύλι αναμένεται να κατευθυνθεί στην πολυαναμενόμενη αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50 της 111 Πτέρυγας Μάχης στη Νέα Αγχίαλο, πρόγραμμα που εκτιμάται περίπου στο 1,1 δισ. δολάρια. Παράλληλα, μεγάλο μέρος των χρημάτων αφορά την ενίσχυση της «αποθήκης» όπλων για τα F-16 Viper και τα μελλοντικά F-35. Στο τραπέζι βρίσκονται προηγμένα όπλα αερομαχίας, όπως οι AIM-120D, ενώ το ενδεχόμενο απόκτησης AIM-260 και όπλων μεγαλύτερου βεληνεκούς θα εξαρτηθεί από τις αμερικανικές εγκρίσεις και τις ευρύτερες ισορροπίες στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις FOS, με F-16 Viper, MH-60R Romeo και Black Hawk να βρίσκονται στον σχεδιασμό.

Το δώρο του Τασούλα στον Ρούμπιο

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο συμβολικό αποχαιρετιστήριο δώρο. Στην Πνύκα, ο Κωνσταντίνος Τασούλας παρέδωσε στον Μάρκο Ρούμπιο τον «Επιτάφιο του Περικλέους», στην αγγλόφωνη έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής. Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε αφιερώσει σημαντικό μέρος της σχεδόν μισάωρης ομιλίας του στην αρχαία ελληνική σκέψη και στον ρόλο της στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού.

Καραμανλής απέναντι στη γραμμή της Δύσης

Μέσα σε αυτό το κλίμα της σύσφιξης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων συζητήθηκε στο νεοδημοκρατικό σύστημα η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, για την εξωτερική πολιτική. Ο Κ. Καραμανλής μίλησε για την ανάγκη μιας πιο σύνθετης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και άσκησε κριτική στη στάση της Δύσης απέναντι στην Τουρκία και την Κύπρο, ενώ υπερασπίστηκε τη στρατηγική συνεργασία της κυβέρνησής του την περίοδο 2004-2009 με την Κίνα, και ενώ χαρακτήρισε και πολύ καλό και προσωπικό του φίλο τον Κινέζο πρέσβη στην Αθήνα. Η συγκυρία έκανε την παρέμβαση να αποκτήσει μεγαλύτερη πολιτική ορατότητα: την ίδια ημέρα που στην Αθήνα βρισκόταν ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, σε άλλο σημείο ακουγόταν μια διαφορετική προσέγγιση για το πώς πρέπει να ασκείται η ελληνική εξωτερική πολιτική.

Περιοδείες από τον Μητσοτάκη

Και να περάσουμε στα της ελληνικής πολιτικής κουζίνας, καθώς σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταφέρει την πολιτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική. Το πρόγραμμα προβλέπει πρώτα ανοιχτή συγκέντρωση στην Αρναία το πρωί, όπου θα μιλήσει στους πολίτες, και στη συνέχεια μετάβαση στις Σκουριές, όπου νωρίς το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η τελετή εγκαινίων του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού, εκδήλωση της «Ελληνικός Χρυσός». Είναι μια ακόμα εμφάνιση του πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα και, όπως έμαθα, θα βαρεθούμε να τον βλέπουμε στον Βορρά, όπως μου είπε πρόσωπο που ξέρει πολλά.

Ο Μεϊμαράκης πάει στο Μαξίμου

Ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, οι παρουσίες και οι απουσίες συνεχίζουν να αποτελούν υλικό για πολιτική συζήτηση. Δεν φτάνουν οι απουσίες του Κώστα Καραμανλή και του Νίκου Δένδια, από χθες συζητήθηκε και του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος όμως έμαθα ότι, επειδή ήταν στο Στρασβούργο, θα περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου αύριο και θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα γίνει κίνηση ώστε να περαστεί ένα μήνυμα ενότητας.

Στην κεντρική αίθουσα του υπουργικού η συνάντηση με Μαρινάκη

Αξίζει να σταθώ και στην προχθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όπου ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού παρουσίασε την πρότασή του για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου. Να σας ενημερώσω ότι η πρόταση δεν παρουσιάστηκε στο γραφείο του πρωθυπουργού, αλλά στην κεντρική αίθουσα συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου – και απολύτως λογικό με τόσα άτομα που συμμετείχαν και από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός υποδέχτηκε πρώτα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, και λίγο αργότερα μπήκε στην αίθουσα και ο πρωθυπουργός. Ουσιαστικά το θέμα αντιμετωπίζεται με θεσμικό βάρος όπως μου είπε κορυφαίο στέλεχος και όχι σαν απλή επίσκεψη ενός ισχυρού παράγοντα.

Τι ήθελε ο Πέτσας στο γραφείο του Μητσοτάκη

Την ώρα που ο Βαγγέλης Μαρινάκης έμπαινε στο Μέγαρο Μαξίμου μαζί με τους συνεργάτες του, ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έβγαινε, έχοντας ολοκληρώσει τη δική του συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Αναφέρομαι στον βουλευτή Ανατολικής Αττικής, Στέλιο Πέτσα, ο οποίος απ’ ό,τι έμαθα μετέφερε στον πρωθυπουργό τα προβλήματα της περιοχής του και μία σειρά από ζητήματα κοινωνικής ατζέντας. Μπορώ όμως να σας μεταφέρω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει τον τρόπο του πάντα να ακούει τους προβληματισμούς, αλλά και να καθησυχάζει τον συνομιλητή του, εμφανίστηκε σίγουρος για το εκλογικό αποτέλεσμα κάνοντας λόγο για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Όπως σας έχω ξαναπεί, ο μεγάλος αντίπαλος της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκης στις κάλπες δεν έχει ούτε όνομα αλλά ούτε αρχηγό. Είναι ο «κανένας». Και δεν το λέω εγώ, αλλά οι δημοσκοπήσεις.

Το αίτημα της Συμμαχίας Ελλήνων στους δημοσκόπους

Σας έχω μία είδηση που αφορά τις δημοσκοπήσεις και συγκεκριμένα τη Συμμαχία Ελλήνων. Για όσους δεν θυμούνται πρόκειται για τον πολιτικό φορέα που στηρίζει, αλλά και στηρίζεται από το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, Ηλία Κασιδιάρη. Το εθνικιστικό αυτό κόμμα, που επί της ουσίας ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, επικοινώνησε με δική του πρωτοβουλία με τον ΣΕΔΕΑ. Και επειδή λίγοι γνωρίζουν τι κρύβεται πίσω από το όνομα, σας λέω ότι είναι ο Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς, δηλαδή το συλλογικό όργανο των αναγνωρισμένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική έρευνα. Τι ζήτησαν λοιπόν οι άνθρωποι του νέου πολιτικού φορέα; Να μετριέται και το δικό τους κόμμα. Το επιχείρημά τους είναι ότι, με τη στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη, τα ποσοστά τους δείχνουν να ξεπερνούν το όριο εισόδου στη Βουλή. Και επειδή θέλω να σας βάλω να σκεφτείτε, σας θυμίζω ότι το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης δεν υπάρχει τρόπος να συμπεριληφθεί ονομαστικά στις μετρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι, αν κάποιος τηλεφωνικά ψηφίσει απλά Ηλία Κασιδιάρη και όχι Συμμαχία Ελλήνων, αυτό αυτομάτως δεν θα μετρηθεί ως ψήφος στο εθνικιστικό κόμμα.

Η τυχαία συνάντηση Σαμαρά – Σπηλιωτόπουλου

Χθες διάβασα ότι ο Αντώνης Σαμαράς συναντήθηκε για καφέ με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, ο οποίος να σας ενημερώσω έχει κάνει θραύση με το νέο του look. Και επειδή, ομολογώ, έχω μία αδυναμία στα κρυφά ραντεβού, προς θεού μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό, μπήκα στον κόπο να το ψάξω. Να ξεκαθαρίσω πρώτα απ’ όλα κάτι. Οι δύο τους δεν είχαν κλείσει ραντεβού για να βρεθούν. Ο καθένας είχε τη δική του συνάντηση, στο ίδιο σημείο, και αναφέρομαι στο γνωστό καφέ – εστιατόριο Βιβλιοθήκη στο Κολωνάκι. Ο πρώην πρωθυπουργός καθόταν περιμένοντας τον δικό του συνομιλητή, όταν μπήκε μέσα στο καφέ ο Άρης Σπηλιωτόπουλος. Αναπόφευκτα κάθισαν μαζί για πέντε λεπτά, μετρημένα, όπως έμαθα. Μπορεί να μην είναι αρκετά για να ειπωθούν πολλά, αλλά συμφώνησαν να τα ξαναπούν, αυτή τη φορά σε κανονικό, προγραμματισμένο ραντεβού και ότι έχουν έναν κοινό στόχο.

Η «πληρωμένη» απάντηση του Θεοδωρικάκου στον Τσίπρα

Τελικά ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει να μην μαθαίνει από τις αστοχίες του, όσο rebranding και αν κάνει. Πιο πρόσφατο παράδειγμα η σύνδεση «υπερβατικού χαρακτήρα» που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός ανάμεσα στον γενικό πληθωρισμό για τον μήνα Σεπτέμβριο, ο οποίος έφτασε στο 5,1% και στην εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών. Με άλλα λόγια ο Τσίπρας τα μπέρδεψε, μιας και άλλο ο γενικός δείκτης (5,1%) και άλλο ο πληθωρισμός τροφίμων που ήταν αρνητικός (-0,2%), ως αποτελέσματα της εθνικής πρωτοβουλίας. Άλλωστε είναι σαφές πλέον ότι η πυροδότηση του πληθωρισμού στη χώρα μας δεν προκαλείται από τα τρόφιμα αλλά κυρίως από την ενέργεια, η οποία δεν είναι στην αρμοδιότητα του ΥΠΑΝ. Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε «πληρωμένη» απάντηση από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, που μίλησε στον ΣΚΑΪ, ο οποίος έκανε λόγο για «επίδειξη ασχετοσύνης» από τον πρώην πρωθυπουργό. Ο Θεοδωρικάκος μάλιστα ξεκαθάρισε για μία ακόμα φορά ότι το υπουργείο Ανάπτυξης δεν εποπτεύει την αγορά ενέργειας, τα διυλιστήρια, το ηλεκτρικό ρεύμα ή τη στεγαστική πολιτική, τονίζοντας παράλληλα ότι: «Ως υπουργός Ανάπτυξης προσωπικά, θα υπερασπίζομαι πάντοτε το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής».

Ο «βουδιστής μοναχός» Τσίπρας

Την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε έναν μάλλον απρόσμενο τρόπο να περιγράψει τη στάση που, όπως είπε, σκοπεύει να κρατήσει απέναντι στις επιθέσεις που θα δεχτεί το επόμενο διάστημα. «Όσες βολές κι αν δεχτώ, ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό», είπε χθες στο συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα, εξηγώντας ότι δεν θέλει να διχάσει την Κεντροαριστερά, αλλά να συμβάλει στην ένωσή της. Η φράση έχει ήδη το δικό της παραπολιτικό ενδιαφέρον, ειδικά επειδή ήρθε λίγες ημέρες μετά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Εκεί ο ίδιος είχε ανεβάσει φωτογραφίες και είχε γράψει για την εμπειρία στη Σιμωνόπετρα και το «βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης». Φυσικά, η επίσκεψη είχε προκαλέσει και αρκετή πολιτική καζούρα. Στα social media κυκλοφόρησε ακόμα και το σχόλιο ότι «και βουδιστής θα γίνει για να μαζέψει ψήφους», σχόλιο επικριτών του, όχι δική του δήλωση. Και κάπως έτσι, από σχόλιο στα σόσιαλ μίντια ο «βουδιστής μοναχός» έγινε μέσα σε λίγες ημέρες φράση του Αλέξη Τσίπρα.

Το ΠΑΣΟΚ έβαλε στο τραπέζι το ιδιωτικό χρέος

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ συνεδρίασε χθες με αντικείμενο τις επόμενες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του κόμματος και τον σχεδιασμό μέχρι τη συζήτηση του προϋπολογισμού, με το ιδιωτικό χρέος να βρίσκεται ανάμεσα στα ζητήματα που θέλει να αναδείξει. Η Χαριλάου Τρικούπη, όπως μου λένε, θέλει να περάσει από τη γενική πολιτική αντιπαράθεση σε συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Και αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να φαίνονται πιο καθαρά οι θεματικές στις οποίες το ΠΑΣΟΚ θα επενδύσει πολιτικά.

Το πηγαδάκι στη Βουλή και οι καφέδες στον Χρηστίδη

Συνεδρίασε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, μετά από αρκετό καιρό απ’ ό,τι μου είπαν. Ήταν και η πρώτη φορά που κάθισαν στο τραπέζι οι νεοενταχθέντες βουλευτές, Ευάγγελος Αποστολάκης και Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Η στήλη βέβαια, επειδή ασχολείται με το παρασκήνιο, δεν θα σταθεί στα επίσημα. Θα σταθώ όμως στο μεγάλο πηγαδάκι που σχηματίστηκε στο εντευκτήριο της Βουλής λίγο πριν από τη συνεδρίαση ανάμεσα στους βουλευτές Παύλο Χρηστίδη, Δημήτρη Μάντζο και Κατερίνα Καζιάνη μαζί με τους δημοσιογράφους του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ. Κάποια στιγμή έκανε και ένα πέρασμα ο βουλευτής Ροδόπης, Αχμέτ Ιλχάν, αλλά είχε τον ρόλο του παρατηρητή. Το μενού της κουβέντας είχε από δεύτερη θέση στις εκλογές, μέχρι ούτε λίγο ούτε πολύ, τη συγκυβέρνηση ή μία κυβέρνηση ανοχής. Δεν θα σας πω τι ειπώθηκε για όλα αυτά, αλλά μπορώ όμως να σας πω ποιος κέρασε τους καφέδες της ομήγυρης. Ο βουλευτής του Νότιου Τομέα, Παύλος Χρηστίδης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά πίσω τις έδρες

Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε χθες στην αντεπίθεση για το ζήτημα των βουλευτών που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Το κόμμα έθεσε δημόσια το θέμα ζητώντας την επιστροφή τους. Το ενδιαφέρον είναι ότι η συζήτηση για τις έδρες επανέρχεται ακριβώς την ώρα που η νέα κοινοβουλευτική περίοδος έχει αρχίσει. Άρα δεν αφορά μόνο την αριθμητική των εδρών αλλά και το πολιτικό μήνυμα που θέλει να εκπέμψει η Κουμουνδούρου για όσους αλλάζουν κοινοβουλευτική στέγη.

Η προίκα Μαρινάκη στον δρόμο προς το Χρηματιστήριο

Μόνο μικρή δεν είναι η κίνηση που ετοιμάζει ο Ευάγγελος Μαρινάκης με την Capital Maritime Finance. Η εταιρεία έρχεται στη Euronext Athens με στόχο να αντλήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας έως 42 εκατ. νέες μετοχές και με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 7,84 ευρώ. Το πραγματικό ενδιαφέρον όμως βρίσκεται πίσω από την εισαγωγή. Η Capital έχει σήμερα 13 containerships και έχει ήδη συμφωνήσει την απόκτηση ακόμη 23, ανεβάζοντας τον στόλο στα 36 πλοία. Τα νέα πλοία θα παραδίδονται έως το τέλος του 2028 και η συνολική επενδυτική δέσμευση για την απόκτησή τους αγγίζει τα 1,8 δισ. δολάρια. Και εδώ βρίσκεται το δυνατό χαρτί του Μαρινάκη. Όλα τα υφιστάμενα και τα νέα πλοία έχουν ήδη κλειδωμένες μακροχρόνιες ναυλώσεις έως το 2038, με συμβασιοποιημένα έσοδα περίπου 3,9 δισ. δολαρίων, τα οποία μπορούν να φτάσουν τα 4,9 δισ. με τις προαιρέσεις. Δηλαδή, η Capital δεν μπαίνει στο Χρηματιστήριο μόνο με στόλο. Μπαίνει με ορατότητα εσόδων για πάνω από μία δεκαετία και με τον Μαρινάκη να διατηρεί τον έλεγχο μέσω της Capital Maritime & Trading Corp.

Η δεύτερη δόση των 135 εκατ. ευρώ από τη Hard Rock στο Ελληνικό

Τα λεφτά συνεχίζουν να πέφτουν στο Ελληνικό και μία από τις πιο βαριές οικονομικά δεσμεύσεις αφορά το ολοκληρωμένο συγκρότημα καζίνο και ξενοδοχείου. Στη διάρκεια της χρονιάς η Hard Rock Athens κατέβαλε τη δεύτερη δόση του αρχικού τιμήματος, ύψους 135 εκατ. ευρώ, για το δικαίωμα χρήσης του οικοπέδου όπου αναπτύσσεται η μεγάλη επένδυση. Οι δύο πύργοι του συγκροτήματος έχουν περάσει στη φάση σκυροδέτησης των ορόφων, ενώ παράλληλα προχωρούν και οι εργασίες τοιχοποιίας. Πρόκειται για ένα ακόμα σημάδι ότι το έργο περνά σταδιακά σε περισσότερο ορατή κατασκευαστική φάση. Το συγκρότημα της Hard Rock Athens αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιμέρους στοιχήματα του Ελληνικού, καθώς συνδυάζει ξενοδοχείο, συνεδριακές εγκαταστάσεις και καζίνο.

Ο Πύργος του Πειραιά ένα από τα ακριβότερα εμπορικά ακίνητα

Ο Πύργος Πειραιά αρχίζει πλέον να δείχνει στην πράξη γιατί Prodea και Dimand επένδυσαν στο στοίχημα της αναβίωσής του. Μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής το 2024, το ακίνητο πέρασε ουσιαστικά σε πλήρη εμπορική λειτουργία μέσα στο 2025, με το μεγαλύτερο μέρος των χώρων να έχει ήδη μισθωθεί και τη διοίκηση να αναμένει πλήρη κάλυψη μέσα στο 2026. Το 30% έχει πουληθεί στον όμιλο Παπαλέκα, ο οποίος φέρεται να έχει εκδηλώσει ζωηρό ενδιαφέρον και για το υπόλοιπο 70% που ανήκει στην Dimand. Να σας πω εδώ ότι ο τζίρος από τα μισθώματα υπερδιπλασιάστηκε πέρσι στα 6,55 εκατ. ευρώ από 2,92 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 5,65 εκατ. ευρώ από 1,31 εκατ. ευρώ. Το πιο ενδιαφέρον όμως βρίσκεται στην αποτίμηση. Η εύλογη αξία του ακινήτου έφτασε τα 139,57 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 από 133,86 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Και κάπως έτσι, ένα κτίριο που για δεκαετίες έμενε ουσιαστικά ανενεργό, μετατρέπεται πλέον σε ένα από τα πιο ακριβά και εμπορικά assets του Πειραιά.

Στον δρόμο της αξιοποίησης το πρώην Ιταλικό Ινστιτούτο από τη Lidl

Μία υπόθεση με αρκετό «ζουμί» για τη Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι μπαίνει σε νέα φάση, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται το ακίνητο του πρώην Ιταλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει αποκτήσει η Lidl. Μαθαίνω λοιπόν ότι το θέμα επανέρχεται προς εξέταση, αυτή τη φορά με αντικείμενο τον χαρακτηρισμό ή μη ως μνημείων τριών διαφορετικών κτιρίων του συγκροτήματος από το υπουργείο Πολιτισμού. Πρόκειται για το διδακτήριο Umberto Primo, την Καπναποθήκη και το κτίριο κατοικιών και γραφείων του πρώην Ιταλικού Μονοπωλίου Καπνού, στις οδούς Βασιλίσσης Όλγας 63 και Φλέμινγκ 1. Η σχετική συζήτηση είχε αναβληθεί και πλέον επανέρχεται, με το αποτέλεσμα να έχει ιδιαίτερη σημασία για τις δυνατότητες μελλοντικής αξιοποίησης του ακινήτου. Από αυτή την απόφαση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και το περιθώριο παρεμβάσεων που θα έχει στη διάθεσή της η εταιρεία για την αξιοποίηση ενός ακινήτου σε κομβικό σημείο της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Γιατί ο Σκλαβενίτης θα «κόβει» και σαλάτες

Η εξαγορά του 49% του Φρεσκούλη, που σήμερα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία επεξεργασίας, κοπής και συσκευασίας σαλάτας στην Ελλάδα, έχει πολλή στρατηγική και αρκετή προοπτική μπροστά της. Γιατί ο Σκλαβενίτης αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο, εξαγοράζοντας το ποσοστό της Μαριάννας Λάτση και της EOS Capital, του fund υπό τον Απόστολο Ταμβακάκη, να καθετοποιήσει ακόμα περισσότερο το μοντέλο του. Έτσι, εκτός από τα χαρτικά με τον Γλάρο, την Bonora στον καφέ, τα κατεψυγμένα, τις ζύμες με την Bake Master και μία σειρά από δραστηριότητες στις οποίες προστέθηκαν τα έτοιμα γεύματα όπου επενδύει πολλά, έρχονται από δίπλα και οι σαλάτες. Μεγαλώνοντας διαρκώς το εκτόπισμα του ομίλου, που σε τίποτα δεν θυμίζει αυτό που ήταν πριν από δέκα και κάτι χρόνια, πριν εξαγοράσει τον Μαρινόπουλο.