Για τον ρόλο και το έργο της Περιφέρειας Αττικής στην επίλυση των μεγάλων προβλημάτων με όρους ανθεκτικότητας, κοινωνικής συνοχής αλλά και ανάδειξης των πολιτιστικών τοποσήμων, σε μια πόλη, όπως η Αθήνα, όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον συναντιούνται καθημερινά στους δρόμους της, μίλησε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», που διοργάνωσε «Το Βήμα».

Αναφερόμενος στη συγκυρία της συζήτησης, ο κ. Χαρδαλιάς παρατήρησε ότι «γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα άφησε πίσω της τη βαθιά κρίση και έχει ενισχύσει τη θέση της ως ευρωπαϊκός κόμβος που προσελκύει επενδύσεις, επισκέπτες και ανθρώπινο ταλέντο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η πρόοδος πρέπει να φτάνει σε κάθε γειτονιά. «Να γίνεται αισθητή στην καθημερινότητα και να στηρίζει όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», σημείωσε και τόνισε πως «σε αυτή την προσπάθεια η Περιφέρεια Αττικής έχει πρωταγωνιστικό ρόλο».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, παρέθεσε το στρατηγικό περιφερειακό πρόγραμμα των 352 έργων και παρεμβάσεων, έως το 2028, που θα διαμορφώσουν την Αττική του μέλλοντος. «Μια μητροπολιτική Αττική και μια Αθήνα ζωντανή, εξωστρεφή, ελκυστική που θα προσφέρει ευκαιρίες, αλλά πάνω απ’ όλα μια καλύτερη καθημερινότητα στους κατοίκους της», όπως είπε.

Προϋπόθεση αυτών, συμπλήρωσε ο περιφερειάρχης, αποτελεί η συνεργασία με το κεντρικό κράτος και τους 66 δήμους, με τις τοπικές κοινωνίες, καθώς «οι πολίτες πρέπει να έχουν λόγο στις αποφάσεις που διαμορφώνουν τον τόπο τους και η Περιφέρεια μπορεί να ενώσει δυνάμεις, πόρους και σχεδιασμό σε μεγαλύτερη κλίμακα».

Επίσης, ο Νίκος Χαρδαλιάς πρόσθεσε ότι απαιτείται και «ένα σύγχρονο μοντέλο μητροπολιτικής διοίκησης. Με σαφείς αρμοδιότητες, αποτελεσματική αποκέντρωση, επαρκείς πόρους και διαρκή λογοδοσία. Όταν μια ανάγκη αφορά όλο το Λεκανοπέδιο, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιος έχει την ευθύνη και πώς προχωρά η λύση».

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι στη λογική αυτή εδράζεται και ο ευρύτερος σχεδιασμός για τον δημόσιο χώρο. Ενδεικτικά, ανέφερε το έργο στον Φαληρικό Όρμο. Την επανασύνδεση της «Αθήνας με τη θάλασσα, έπειτα από σχεδόν έξι δεκαετίες. Το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ, έκτασης 741 στρεμμάτων, θα δώσει στους πολίτες έναν μεγάλο, ανοιχτό χώρο πρασίνου, με ελεύθερη πρόσβαση. Και δίπλα σχεδιάζουμε τη μετατροπή της ολυμπιακής εγκατάστασης Τάε Κβον Ντο σε σύγχρονο συνεδριακό, πολιτιστικό και εκθεσιακό κέντρο».

Αυτά, πρόσθεσε, αποτελούν κομμάτια ενός ενιαίου σχεδίου για το παραλιακό μέτωπο, ενώ «προωθούμε αναπλάσεις και λειτουργικές αναβαθμίσεις τόσο στα μεγάλα πάρκα -Πεδίον του Άρεως, «Αντώνης Τρίτσης», Αττικό Άλσος- όσο και στις πλατείες των δήμων. «Χώρους ανοιχτούς, όπου συναντιούνται διαφορετικές γενιές και όπου η πόλη αποκτά ζωή. Η Αθήνα του μέλλοντος, σχεδιάζεται πρωτίστως για όσους ζουν εδώ», σημείωσε ο ίδιος.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Περιφέρειας, με τα 64 έργα και τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, που υλοποιεί απέναντι στον πιεστικό κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής.

Ανέφερε ότι ο προγραμματισμός τους έχει εκτελεστεί και δρομολογηθεί σε ποσοστό 68% με καθημερινή δράση στο πεδίο. Δράση που αποτυπώνεται και στις παρεμβάσεις για την κυκλική οικονομία, τη διαχείριση των απορριμμάτων, την ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και των δημοτικών κτιρίων, όπως και τον οδοφωτισμό.

Αναφέρθηκε στην κοινωνική πολιτική της Περιφέρειας με τη στήριξη σε δεκάδες κοινωνικές δομές, για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες, αλλά και στην οικονομία της γειτονιάς.

«Τις μικρομεσαίες και τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που κρατούν ζωντανή την τοπική αγορά. Με 5,4 εκατ. ευρώ αναβαθμίζουμε ψηφιακά τα Επιμελητήριά μας για να ανταποκριθούν στις επιταγές της σύγχρονης εποχής, ενώ μέσα από το «Attiki On», ενισχύουμε 1.044 επενδυτικά σχέδια, με χρηματοδότηση 95,5 εκατομμυρίων ευρώ», ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς, επισημαίνοντας ότι «είναι μια επένδυση στους ανθρώπους που επιμένουν, δημιουργούν και θέλουν να προχωρήσουν στον τόπο τους».

Τέλος, ο περιφερειάρχης Αττικής, απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες, με αφορμή το θέμα του συνεδρίου, επισήμανε ότι ο «διάλογος για την Αθήνα έχει αξία όταν μας βοηθά να δούμε καθαρά τις δυσκολίες της και να συμφωνήσουμε σε πράξεις».

Υπενθύμισε ότι αυτό αποτελεί δέσμευση και πράξη της Περιφερειακής Αρχής και έκλεισε με τη διαβεβαίωση: «Εργαζόμαστε κάθε μέρα, μαζί με τους δήμους και τους συμπολίτες μας σε κάθε γειτονιά, ώστε η Αθήνα και ολόκληρη η Αττική να προχωρούν με περισσότερη ασφάλεια, περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση».