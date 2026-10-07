Στα εγκαίνια των έργων ανακαίνισης και της νέας πτέρυγας της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα έδωσε το παρών ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Η τελετή ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που μίλησε για μια ξεχωριστή μέρα τονίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων.

Ακολούθησε αγιασμός και στη συνέχεια ο Μάρκο Ρούμπιο ανέβηκε στο βήμα και άρχισε με ευχαριστίες και αναφορά στο ιστορικό κτίριο της πρεσβείας.

«Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας. Ένα κτίριο που αρμόζει για την ανάπτυξη σχέσεων με έναν από τους βασικούς συμμάχους μας στον κόσμο», είπε, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στους πέντε Αμερικανούς δημόσιους λειτουργούς, που έχουν χάσει τη ζωή τους ως θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων τόνισε ότι «οι πρεσβείες είναι κάτι περισσότερο από απλώς κτίρια, είναι αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις της χώρας μας. Και αποτελούν, σε πολλές περιπτώσεις, την πρώτη εντύπωση που δημιουργούμε στη χώρα υποδοχής μας. Αλλά, πρέπει, επίσης, να είναι λειτουργικές. Πρέπει να διατηρούν ασφαλές το προσωπικό που βρίσκεται στο εσωτερικό τους και να προστατεύουν τα ευαίσθητα έγγραφα και τις συνομιλίες που προστατεύουν τους Αμερικανούς πολίτες, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο. Αλλά, από αισθητικής άποψης, όταν αυτό είναι κατάλληλο, θα πρέπει να σχεδιάζονται με έναν μοναδικά αμερικανικό τρόπο. Θα πρέπει να αποπνέουν δύναμη».

Στο σημείο αυτό τόνισε ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι από μάρμαρο, το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του Παρθενώνα και «αντανακλά τους πολιτιστικούς μας δεσμούς με την περιοχή και τον σεβασμό μας στην ιστορία της πόλης και την επιρροή της στο δικό μας έθνος και τους θεσμούς μας».

Επεσήμανε ότι η ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης ανανεώνει αυτή την αναγνώριση των δεσμών σε ένα περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται τα σπουδαία μνημεία της πόλης.

«Αλλά, φυσικά, μια πρεσβεία είναι απλώς ένα άδειο κτίριο χωρίς τους ανθρώπους της. Η ολοκλήρωση αυτών των εργασιών ανακαίνισης επιτρέπει, επιτέλους, να συγκεντρωθεί και πάλι όλο το προσωπικό της πρεσβείας, το οποίο στεγαζόταν σε άλλες τοποθεσίες κατά τη διάρκεια των ετών των εργασιών. Πολλοί από εσάς βρίσκεστε εκτός του χώρου εδώ και οκτώ χρόνια και εμείς, όπως και το υπουργείο, σας είμαστε ευγνώμονες για την ευελιξία και την υπομονή σας κατά τη διάρκεια αυτής της παρατεταμένης διαδικασίας. Είμαι πολύ υπερήφανος που, ως υπουργός Εξωτερικών, συμμετέχω στην τελετή και ελπίζω ότι αυτό το κτίριο θα συνεχίσει να ενισχύει τη στενή σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της χώρας υποδοχής μας, της Ελλάδας.

Και όπως ο Παρθενώνας ενέπνευσε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αυτού του κτιρίου πριν από περισσότερα από 60 χρόνια, έτσι η ιστορία, τα ευρήματα και τα επιβλητικά ερείπια του αρχαίου πολιτισμού της πόλης ας μας εμπνέουν να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε ποτέ την περήφανη δυτική κληρονομιά και τις αξίες μας, καθώς επιτελούμε εδώ το έργο μας», κατέληξε στη σύντομη ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο.

Στη συνέχεια, ακολούθησε εκδήλωση για το προσωπικό της Πρεσβείας.

Σημειώνεται πως το παλιό κτίριο, που κατασκευάστηκε από τον αρχιτέκτονα Βάλτερ Γκρόπιους την περίοδο 1959-1961 και ακολουθεί τις φόρμες της σχολής Μπάουχαους, ανακαινίστηκε πλήρως με σεβασμό στα στοιχεία του, το μάρμαρο, τις λιτές προσόψεις και μένουν να ολοκληρωθούν παρεμβάσεις στον εξωτερικό χώρο.