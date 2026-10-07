Τη σύλληψη του προέδρου του ΛΑΟΣ, Φίλιππου Καμπούρη, για την υπόθεση απάτης, σχολίασε ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης.

«Καταρχήν νομίζω ότι δεν πρέπει να αφαιρούμε από τις κότες το δικαίωμα που πρέπει να έχουν πάνω στα πίτουρα. Αφήστε, λοιπόν, τα πίτουρα στις κότες», τόνισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Ο Φίλιππος Καμπούρης προκαλεί πάρα πολύ καιρό με διάφορα πράγματα», τόνισε ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ.

«Εγώ είμαι διακεκριμένος από το κόμμα μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει διαγραφεί από τον ΛΑΟΣ, με την αιτιολογία ότι στήριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Εγώ έχω φύγει από τον ΛΑΟΣ από το 2019. Είμαι επτά χρόνια εκτός», είπε χαρακτηριστικά.

«Μερικοί εξ αυτών που ήταν στην επιτροπή που με διέγραψαν, μου είπαν ότι είναι από αυτούς που έχουν συλλάβει. Για να καταλάβει κανείς», ανέφερε.

Μάλιστα, προανήγγειλε πρωτοβουλίες το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να αφήσει το κόμμα, όπως είπε, «εκεί που το έχουν πάει, στα λύματα». «Θα πάρω πρωτοβουλίες να μην αφήσω το κόμμα εκεί που το έχουν πάει, στα λύματα. Θα υπάρξουν πρωτοβουλίες της άμεσης ημέρας», τόνισε.