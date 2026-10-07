Για το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος μίλησε σήμερα το πρωί ο Άρης Σπηλιωτόπουλος.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, ο πρώην υπουργός που, όπως είπε, ασχολείται πλέον με τον χώρο των ποιοτικών αναλύσεων εκτίμησε ότι ο κ. Σαμαράς «εκφράζει την ψυχή της παράταξης».

Ο κ. Σπηλιωτόπουλος εκτίμησε ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να αντλήσει ψηφοφόρους από δύο διαφορετικές δεξαμενές: από τον παραδοσιακό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως «την ψυχή της παράταξης, την παλιά παράταξη», και από πολίτες που σήμερα επιλέγουν κόμματα στα δεξιά της ΝΔ.

Στη δεύτερη κατηγορία, όπως υποστήριξε ο πρώην υπουργός, εντάσσονται ψηφοφόροι που εκφράζουν περισσότερο μια ψήφο διαμαρτυρίας και οι οποίοι θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να βρουν πολιτική έκφραση σε μια νέα κίνηση του Αντώνη Σαμαρά.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε, επίσης, ότι συναντήθηκε για καφέ με τον πρώην πρωθυπουργό, διευκρινίζοντας ότι αυτή η κίνηση δεν πρέπει από μόνη της να ερμηνεύεται ως ένδειξη πολιτικής συνεργασίας.

Σε άλλο σημείο, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, σχολιάζοντας τη σημερινή σύνθεση της κυβέρνησης, σημείωσε ότι στον βασικό της κορμό συμμετέχουν πλέον πρόσωπα που προέρχονται από το πολιτικό περιβάλλον του Κώστα Σημίτη αλλά και από τον ΛΑΟΣ.

Μάλιστα, αναφερόμενος στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ανέφερε πως δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρείται ότι εκφράζει τον παραδοσιακό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.