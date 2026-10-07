Την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου επισκέφθηκε η Ρένα Δούρου, όπου συναντήθηκε με τον πφρόεδρο Βαγγέλη Αραπάκη, στελέχη της διοίκησης, επαγγελματίες και παλιούς ψαράδες, παρουσία στελεχών της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, η συζήτηση επικεντρώθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η αλιεία. Όπως σημειώνεται, «οι αλιείς αναφέρθηκαν στο υψηλό κόστος των καυσίμων που, όπως τόνισαν, κρατά πλέον αλιευτικά δεμένα στα λιμάνια και απειλεί να μετακυλιστεί στις τιμές για τους καταναλωτές».

«Έθεσαν επίσης το ζήτημα της ανεπαρκούς οικονομικής στήριξης του κλάδου και την ουσιαστική εγκατάλειψή τους από την κυβέρνηση καθώς είναι οι μόνοι στην Ευρώπη που δεν έχουν λάβει ακόμα τις επιδοτήσεις τους», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Με πολύ μελανά χρώματα περιέγραψαν τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αλιείς ειδικά των συνοριακών περιοχών με τις διαρκείς παραβιάσεις της Τουρκίας, καταγγέλλοντας μάλιστα συγκεκριμένα περιστατικά με τουρκικά αλιευτικά και την τουρκική ακτοφυλακή».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ρένα Δούρου άκουσε τους ανθρώπους της Ιχθυόσκαλας και συζήτησε μαζί τους για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη στήριξη της παράκτιας και επαγγελματικής αλιείας και επισήμανε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει σχετικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.