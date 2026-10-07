Με τον Τιμ Κουκ της Apple είχε χθες ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, συνάντηση στο πλαίσιο εκδήλωσης της εταιρείας.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν καινούργιες εφαρμογές για τον ηλικιακό έλεγχο, στην οποία ο Έλληνας ευρωβουλευτής ήταν προσκεκλημένος.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωσή του, «έθεσε στον Αμερικανό επιχειρηματία το θέμα της ψυχικής υγείας των ανηλίκων, οι οποίοι κατά μεγάλο χρονικό διάστημα της ημέρας βρίσκονται εκτεθειμένοι σε οθόνες, ενώ έθεσε και το ζήτημα της ασφάλειάς τους στο διαδίκτυο. Απαντώντας, ο κ. Κουκ τόνισε πως η εταιρεία του λαμβάνει υπόψιν όλες τις ανησυχίες και τις θέσεις που εκφράζονται από θεσμικούς φορείς και όργανα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

«Κάλεσε, μάλιστα, τον Νίκο Παπανδρέου να έχουν συχνότερη επικοινωνία για τα θέματα της ασφάλειας και της ψυχικής υγείας των ανηλίκων, ώστε ο Έλληνας ευρωβουλευτής να συμβάλλει με τον τρόπο του σε ένα ασφαλέστερο και πιο υγιές περιβάλλον για τους νέους που κατά κόρον χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές», αναφέρει η ίδια ανακοίνωση.