Μια δημόσια ανταλλαγή φιλοφρονήσεων μεταξύ του Θάνου Τζήμερου και του Άδωνι Γεωργιάδη σημειώθηκε με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας από την Κάλυμνο, με τον πρόεδρο της Δημιουργίας Ξανά να εκφράζει δημόσια την εκτίμησή του για τη δουλειά του Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο Θάνος Τζήμερος σχολίασε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μακάρι η ΝΔ να είχε κι άλλους Αδώνιδες. Δεν πα’ να λέτε ό,τι θέλετε, δουλευταράς σαν τον Άδωνι δεν έχει ματαϋπάρξει».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη από την Κάλυμνο

Αφορμή για την ανάρτηση του Θάνου Τζήμερου στάθηκε προηγούμενη ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, στην οποία ο υπουργός αναφέρθηκε σε βίντεο από την Κάλυμνο και ζήτησε από τους ακολούθους του να το παρακολουθήσουν και να το διαδώσουν.

«Δεν σας το έχω ζητήσει ποτέ, αλλά σήμερα σας το ζητώ. Όχι μόνον να δείτε αλλά και να διαδώσετε αυτό το βίντεο από την Κάλυμνο. Για όλη την τοξικότητα που εισπράττω κάθε μέρα από τους αντιπάλους μας, αποζημιώθηκα από την ευγνωμοσύνη και τα λόγια ευχαριστίας που άκουσα σήμερα από τους ασθενείς του Νοσοκομείου Καλύμνου. Εκεί εφαρμόσαμε μια νέα ιδέα που σύντομα θα την επεκτείνουμε σε όλη την Ελλάδα διότι τελικά το μόνον που μετράει είναι να κάνουμε την ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη και αυτό ακριβώς κάνουμε. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη στον Θάνο Τζήμερο

Μετά τη δημόσια αναγνώριση του Θάνου Τζήμερου, ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε νέα ανάρτηση, ευχαριστώντας τον για τα θετικά σχόλια για τη δουλειά του.

«Ευχαριστώ θερμά τον @ThanosTzimeros για αυτή του την δημόσια αναγνώριση στην δουλειά μου.

“Μακάρι η ΝΔ να είχε κι άλλους Αδώνιδες. Δεν πα’ να λέτε ό,τι θέλετε, δουλευταράς σαν τον Άδωνι δεν έχει ματαϋπάρξει.”», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.