Στο υπουργείο Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο για τη συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη

Στο υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται εδώ και λίγα λεπτά ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, όπου συναντά τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στη συνέχεια, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα κάνουν κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο και θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Η συγκυρία κατά την οποία επισκέπτεται τη χώρα μας ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι κομβική τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη, με πολεμικά μέτωπα να είναι ανοιχτά για μήνες και για χρόνια, με την Τουρκία να έχει ανεβάσει τους τόνους απέναντι στη χώρα μας αλλά και με την Αθήνα να φιλοδοξεί να συνεχίσει να παίζει ακόμα πιο έντονα έναν ιδιαίτερα σημαίνοντα ρόλο στην περιοχή μας.

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντήσει σήμερα εκτός από τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πραγματοποιεί ταξίδι-αστραπή στο Σπλιτ της Κροατίας για τη Σύνοδο των Med9.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της περιοδείας του σε τρεις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με την Αθήνα να είναι ο ενδιάμεσος σταθμός. Προηγήθηκε η επίσκεψη στο Ρέικιαβικ και θα ακολουθήσει το ταξίδι του στη Λισαβόνα.

Στο υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Το μενού των επαφών θα έχει οικονομικό, ενεργειακό και εξοπλιστικό περιεχόμενο.

Κορωνίδα των συζητήσεων είναι τα ενεργειακά, καθώς η κυβέρνηση προσδοκά να εδραιώσει τη χώρα ως την κύρια πύλη εισόδου ενέργειας για την Ευρώπη, μέσω των υποδομών LNG και των στρατηγικών ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ως άλλο ένα βήμα μείωσης της ευρωπαϊκής εξάρτησης.

Στόχος είναι η προώθηση της μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), μέσω των ελληνικών υποδομών εισαγωγής (όπως οι σταθμοί σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη), προς τις αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Στο τραπέζι των συνομιλιών τίθενται οι μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις της περιοχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το έργο του Great Sea Interconnector (ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ), καθώς και τα σχέδια διασύνδεσης με την Αίγυπτο, έργα που υποστηρίζουν τη στρατηγική των ΗΠΑ για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης, δεν θεωρείται καθόλου αμελητέα η παρουσία και οι δραστηριότητες των αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών, όπως η ExxonMobil και η Chevron, που πραγματοποιούν έρευνες για κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα ανέβει και στην Πνύκα, ένα σύμβολο της δημοκρατίας, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να απευθυνθεί όχι μόνο στους Έλληνες αλλά και στους δημοκρατικούς πολίτες του δυτικού κόσμου.

Η ομιλία θα είναι επικεντρωμένη στην υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού, σε έναν χώρο με υψηλή συμβολική σημασία.